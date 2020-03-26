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Karantina günlerinde evde okunması ve izlenmesi önerilen 5 film ve 5 kitap

Karantina günlerinde evde okunması ve izlenmesi önerilen 5 film ve 5 kitap
ISPARTA
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Karantina günlerinde evde okunması ve izlenmesi önerilen 5 film ve 5 kitap
Evden çıkılmayan karantina günlerinde hayat eve sığar düşüncesiyle evde kaliteli vakit geçirmenin ve akılda kalan işlerin yapılmasının tam zamanı. Bu dönemde izlenmeyen filmlere ve okunmayan kitaplara zaman ayrılarak sürecin en iyi şekilde değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir. İşte karantina günlerinde seyirciden ve okuyucudan tam not alan 5 film ve 5 kitap...

Korona virüsün hızla yayıldığı ve herkesin sağlığını tehdit ettiği bu günlerde, salgınının yayılmasına engel olmak ve bu süreci en az zararla atlatmak için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların ‘evde kal’ kampanyası başlattı. ‘Hayat eve sığar’ adı altında başlatılan kampanyalarla insanların mümkün mertebe evlerinde kalmaları konusunda çağrıda bulunmaktadırlar. Halkın büyük bir çoğunluğunun bu uyarılara dikkat aldığı, sokaklardaki doluluk oranının nispeten düştüğü herkesçe fark edilmektedir. 
Sokakların boş olduğu, herkesin evlerine çekildiği karantina günlerinde insanların kendilerini dinlerken izlenmeyen filmlere, okunmayan kitaplara zaman ayıracaklarının tam vakti düşüncesiyle 5 kitap ve 5 film önerisi hazırladık. Karantina günlerinde okunması tavsiye edilen kitaplar ve filmler.

1- George Orwell – Hayvanlar Çiftliği
 
Kitap, kapitalizmin ve insanların kurduğu sömürülere baş kaldıran hayvanların devrim yapmasını anlatırken, insanların içinde bulunduğu tüketim çılgınlığını kara mizah yoluyla eleştirilmiştir. Hayvanlar üzerinden insanların durumu anlatılmaktadır.

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2- Yaşar Kemal – Üç Anadolu Efsanesi

Kitaplarında daha çok Anadolu halkının içinde bulunduğu yoksul ve kötü durumu anlatan Yaşar Kemal, bu kitabında 3 farklı öyküye yer vermiştir. Kitaplarında ne anlatırsa anlatsın, ezilen halkın, hakkı verilmeyen çiftçinin durumunu nakleden sanatçı, bu eserinde de köyün ve köylünün içinde bulunduğu durumu okuyucuya sunmuştur.

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3- Mustafa Kutlu – Uzun Hikaye

Öykü ve deneme yazarı olan Mustafa Kutlu, Uzun Hikaye adlı eserinde Balkanlardan göç eden dede torunun İstanbul’da verdikleri yaşam mücadelesi ve Ali’nin aşık olduğu kadınla oradan oraya savruldukları hayatlarını anlatmaktadır.

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4- Orhan Pamuk – İstanbul

Nobel Edebiyat ödüllü yazarımız Orhan Pamuk, İstanbul adlı eserinde kendi çocukluk anılarını ve eski İstanbul’u anlatmaktadır. Okuyucuya dinginlik veren bu eserinde biraz hüzünlendirirken yaşanmışlıklarıyla biraz da heyecanlandırmaktadır.

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5- Adem Özköse – Rotamız Alem-i İslam

Müslüman coğrafyanın içinde bulunduğu karışıkları hekese duyurmak ve farkındalık oluşturmak isteyen yazar, İslam coğrafyalarını gezerek oraların hem güzelliklerini hem de içinde bulundukları durumu herkese aktarmayı misyon haline getirmektedir. 

5

1- Kaptan Fantastik (2016)

Amerikan yapımı filmde ailesini kapitalizmin tüketim çılgınlığından ve betonlaşmadan korumak isteyen bir babanın ailesiyle ormanda yaşamaya çalışmasını ve çocuklarını doğanın bir parçası olarak yetiştirmesini anlatmaktadır. 

6

2- Ben Efsaneyim (2007)

Amerikan yapımı filmde insanlığı yok etmek üzere olan bir hastalığın olduğunu ve doktor olan baş kahramanın bu hastalığı iyileştirmeye çalışırken tek başına verdiği yaşam mücadelesi anlatılmaktadır.

7

3- Paris’te Gece Yarısı (2011)

Seyirciyi bambaşka bir dünyaya sürükleyen film, Paris’e gece yürüyüşe çıktığı sırada bir anda yaşadığı devirden 1920’lere seyahat eden kahramanın bu yolculukta karşılaştığı sanatçıları ve olayları anlatmaktadır. Fantastik romantik komedi türündeki filmi Woody Allen yazıp yönetmiştir.

8

4- Gilbert’ın Hayalleri (1993)

Baş rollerini Johnny Depp ve Leonardo DiCaprio’nun olduğu filmde annesi ve kardeşlerine bakmak zorunda kalan Gilbert’ın hayatını anlatmaktadır. Gilbert’ın üstesinden gelmesi gereken sorunların anlatıldığı filmde Gilber rolü Johnny Depp, otistik kardeşini ise Leonardo DiCaprio canlandırmaktadır.

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5- Yeni Hayat (2000)


Tom Hanks’in baş rolünde yer aldığı filmde Chuck’e hayat vermektedir. Chuchk bir kargo şirketinde çalışan ve işi gereği dünyanın farklı rotalarına seyahat etmektedir. Yılbaşı gecesi gelen bir telefonla yapılması gereken bir iş nedeniyle aniden çağrılır. O andan itibaren hayatı değişen kahramanın ıssız bir adaya düşmesi ve girdiği yaşam mücadelesi anlatılmaktadır. 
 
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film önerisiGeorge Orwell – Hayvanlar Çiftliği
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