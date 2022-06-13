Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği (BAÜB) Toplantısı’na katılmak ve bölgedeki üniversitelerde incelemelerde bulunmak üzere Isparta'ya ziyaret gerçekleştirdi.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ni (ISUBÜ) ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler’den üniversitedeki çalışmalar ve akademik faaliyetler hakkında bilgi alan Özvar, modellemesi ISUBÜ Ar-Ge ve İnovasyon Topluluğu öğrencilerince gerçekleştirilen metaverse gözlüğü ile senato odasını gezdi. Şeref defterini imzalayan Özvar, Isparta’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.Özvar daha sonra Üniversitenin senato toplantısına katıldı. Başkan Özvar'a ISUBÜ hakkında geniş bir sunum yapılırken Senato üyeleri söz alarak fikir ve düşüncülerini içeren konuşmalar yaptılar. ISUBÜ Dil Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi (DİLMER)’in yabancı uyruklu öğrencileri ile de Rektörlük bahçesinde biraraya gelen Özvar,uzun süre sohbet ettiği öğrencilere hatıra çekimi gerçekleştirdi. Başkan Özvar, Gölcük Tabiat Parkına geçen YÖK Başkanı ve beraberindeki heyet ISUBÜ ve SDÜ öğrenci topluluk temsilcileri ile bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Özvar, Isparta temaslarının ilk gününde son ziyaretini Gölcük yolu üzerinde bulunan Biolandes Gülyağı Fabrikasını yaparak, gülün nasıl işlendiğini yerinde görme imkanı buldu.YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkçı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ekrem Kalan, Alanya Hep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol, Antalya AKEV Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, ISUBÜ ve SDÜ Rektör Yardımcıları eşlik etti.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi