TSK'da son dakika koronavirüs tedbirleri: Celpler durduruldu, terhisler bir ay ertelenecek

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 53 bin yükümlünün celp tarihinin bir ay ertelendiğini duyurdu. Terhislerin de ertelendiğini açıklayan Akar, çalışmanın en kısa sürede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacağını belirtti.



Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesinin katıldığı toplantıda TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirildi. Akar şunları söyledi:



CELP DÖNEMLERİ ERTELENİYOR

Evlatlarımızın salgına karşı korunması için nisanda askere alınacak 53 bin yükümlünün silah altına alınmasının ertelenmesini değerlendiriyoruz. Aldığımız tüm tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve TSK için bir risk oluşturduğunu görüyoruz.



HİZMET SÜRELERİ DE UZATILACAK

Bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağını değerlendiriyoruz. Birliklere yeni er gelmeyeceği için Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasını planlıyoruz. Çalışma sonuçları en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunulacaktır.



