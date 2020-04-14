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Isparta'da herkes kapalı sanıyor ama... hizmet veriyor açık!

Isparta'da herkes kapalı sanıyor ama... hizmet veriyor açık!
ISPARTA
G.Tarihi: 14.04.2020 18:44
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
ISPARTA'DA 'SÜPÜRGE DÜNYASI AÇIK

Isparta'da elektrikli süpürge tamiri bakımı  aynı zamanda yedek parça ve elektrikli süpürgeler için toz torbası satışı yapan Süpürge Dünyası yeni bir genelge yayımlanmadığı sürece açık olduğunu bildirdi.

Mağaza yetkilisi Süleyman İşgüder '' Çok sayıda vatandaşımız telefonla arayıp elektrikli süpergeleri için aksesuar ve toz torbası için açık olup olmadığımızı soruyor. Isparta Valiliği, sektörümüzle ilgili her hangi bir yeni hıfzıssıha kararı almadığı sürede hizmet vermeye devam ediyoruz, açığız.'' Dedi.

SÜPÜRGE DÜNYASI'NDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ve pek çok salgın hastalıkta  kişisel temizliğin dışında, ev temizliğine de özen göstermemiz ve dikkat etmemiz gerekiyor.
Evde özellikle temizlik için kullandığımız elektrikli süpürgeleri, bakteri ve alerjenler gibi ultra ince partiküllerin %99.97'sini yakalar. Kesin olan bir şey var; tozlar en çok halıları ve elektronik cihazları seviyor!  Bu durumda yapılacak en iyi şey, emiş gücü yüksek bir elektrik süpürgesi ile doğru şekilde temizlik yapmak olabilir. Haftada en az 1-2 kere temizlik yaparak evdeki toz miktarını azaltabilirsiniz. 

Özellikle de koridorlar ve oturma odaları gibi sık kullanılan alanlarındaki tozları alandan uzaklaştırmak için evinizi sık sık süpürmeye dikkat etmelisiniz.  Süpürgenizin toz engellemede  kullanılılan  filtre değişimini - bakımını ve toz torbası değişimini de ihmal etmemelisiniz. Çünkü evi elektrik süpürgesi ile temizledikten sonra eğer filtreniz değişmemiş ve toz torbanız değişmemiş ise ortamdaki emilen bakteriler bir sonraki temizlikte tekrar ortama yayılabilir. Bu yüzden her temizlikten sonra toz torbasını hemen değiştirmeniz  ve içinden çıkan eski torbayı hemen atmanız önemlidir. Ayrıca süpürgenizin aksesurlarını da işiniz bittikten sonra iyice silip dezenfekte etmelisiniz.
 
TAMİR-BAKIM TEKNİK SERVİSİ YEDEK PARÇA
Süpürge Dünyası'ndaki tamir ekipleri her marka elektrikli süpürgelerin teknik altyapısında bilgi sahibidir. Elektrik süpürgenizin  periyodik bakımını yaptırarak süpürge motorundaki çıkabilecek olası tüm arızaların önüne geçmiş olur  ve yüksek maliyetlerden kurtulmuş olursunuz.
Isparta'da her model ve marka süpürgeniz için toz torbası,filtre boru, hortum, emici başlık satışı.

Süpürge Dünyası bilgilendirdi.

Hemen arayıp süpürgenizin toz torbası ve filtre değişimi hakkında destek alın!

Adres: Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü) Davraz Ev Dünyası Yanı
Telefon: 0530 821 53 45

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