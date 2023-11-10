Yedişehitler Mahallesi Muhtarı Adem Şamlı, Isparta 32 Spor'a Bir Maaşını Bağışladı

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, Yedişehitler Mahallesi Muhtarı Adem Şamlı'nın gönüllü destekleriyle güçleniyor. Muhtar Adem Şamlı, takıma katkı sağlamak amacıyla bir maaşını bağışladı.

Muhtar Şamlı, Isparta 32 Spor'un elde ettiği başarılarla gururlandıklarını belirterek, desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir ise Yedişehitler Mahallesi Muhtarı Adem Şamlı'ya teşekkür ederek, isminin yazılı olduğu özel bir forma hediye etti. Bu gönüllü katkılar, yerel desteklerin takımın başarısına olan inancını pekiştirmeye devam ediyor.