Fatih Mahallesi Muhtarı, Isparta 32 Spor'a 5 Bin TL Destek Sağlıyor

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, yerel destekçilerin katkılarına bir yenisini daha ekledi. Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar, pembe-yeşilli takımı desteklemek amacıyla 5 bin TL'lik maddi destekte bulundu. Muhtar Başpınar, gelecekte de desteklerini sürdüreceğini ifade etti.

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar'a teşekkür etmek ve minnettarlığını göstermek adına isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti. Bu tür yerel destekler, kulübün finansal gücünü artırarak, takımın başarı grafiğine olumlu bir etki sağlıyor. Osman Başpınar'ın destekleriyle Isparta 32 Spor'un daha güçlü bir şekilde mücadele etmesi bekleniyor.