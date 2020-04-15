Üniversiteler ne zaman açılacak? Tatil uzayacak mı açıklama geldi!

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YAZIN ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM OLABİLİR!

UZAKTAN EĞİTİM NE KADAR DEVAM EDECEK?

“BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİNİ YAZ AYLARINA TAŞIMIŞ OLUYORUZ”

YAZ OKULU SEÇENEKLERDEN BİRİSİ

ÖRGÜN EĞİTİME ALTERNATİF OLAMAZ

Koronavirüs önlemleri kapsamında okullarda eğitime 30 Nisan’a kadar ara verilmişti. YÖK aldığı kararla üniversitelerde bahar dönemini tatil ettiğini açıklamıştı. Alınan kararın ardından üniversitelerde uzaktan, online eğitime geçildi. Eğitimleri yarıda kalan lisans ve ön lisans öğrencileri üniversitelerin tekrar ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı Saraç’ın açıklamaları..Dünyanın dört bir tarafına yayılan ve Avrupa’yı etkisi altına alan koronavirüs önlemleri sebebiyle ülkemizde okullarda yüz yüze eğitime ara verilme kararı alınmıştı. Yükseköğretim Kurumu’da Sağlık Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini dikkate alarak üniversitelerde bahar döneminde online olarak eğitim verileceğini açıklamıştı. Yapılan açıklamanın ardından birçok üniversite uzaktan eğitime geçti. 12 Mart’ta alınan kararın ardından üniversitelerin tekrar ne zaman örgün eğitime geçeceği merak konusu oldu. Eğitimlerine dört veya iki yıllık üniversitelerde devam eden öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun cevabını arıyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç konuyla ilgili öğrencilerin merakını giderecek açıklamalar yaptı. Peki üniversitelerde tatilin uzaması söz konusu mu? İşte üniversite hakkında yapılan o açıklamalar ve yaşanan son gelişmeler…Koronavirüs önlemleri kapsamında örgün eğitime ara veren üniversitelerde bahar dönemi tamamen tatil edildi. YÖK tarafından hazırlanan 2019-2020 akademik takvimine göre bahar dönemi eğitimi üniversiteler 15-17 Mayıs tarihleri arasında tatile girecekti. Üniversitelerin açılma tarihi ile ilgili henüz resmi bir bilgi paylaşımazken YÖK Başkanı Saraç,” Bu sene Bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları ile sürdürmeye karar verdik. Yani bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.” dedi.Yükseköğretim Kanunda değişiklik yapılması için AK Parti hazırladığı kanun teklifini TBMM’ ye sundu. Yükseköğretimde yeni düzenlemeler içeren yasa teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi. Sunulan kanun Kanun teklifine göre salgın ve afet dönemlerinde üniversitelerde uzun süre eğitime ara verilmesi durumunda yaz döneminde telafi eğitimi yapılabilecek.Yüksek Öğretim Kurumu bünyesinde farklı üniversitelerden alanında uzman hocalar tarafından geliştirilen” Yüksek öğretimde Dijital Dönüşüm Komisyonu” tarafından hazırlanan Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları öğrencilerin öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramasının önüne geçmek amacıyla uygulamaya konuldu. Üniversitelerde yüz yüze eğitime tamamen durdurulmasıyla öğrencilerin bahar dönemi sonuna kadar ( 15-17 Mayıs) tarihine kadar uzaktan eğitime devam etmesi bekleniyor.Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Yekta Saraç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacağını söylemişti. Açıklamasının devamında Saraç üniversitelerin uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları altında sunamayacakları programları, dersleri ve uygulamalı dersler, yaz aylarında belirledikleri takvim içinde tamamlayacaklarını ifade etti. Ayrıca Türk yükseköğretiminin yaz okulu tecrübesinin, üniversiteler için son derece değerli bir imkan sunduğuna dikkati çeken Saraç, yaz okulunun bitiş tarihleri göz önünde tutularak gelecek yıl eğitim öğretim takvimini de belirleyeceklerini söyledi.Türk yükseköğretim sisteminin pek çok konuda çok geniş tecrübeye sahip olduğunu değinen Saraç "Yaz okulu da bunlardan birisi. Yaz okulları öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması, başarısızlıklarını bir şekilde telafi etmeleri veya birtakım kendi ellerinde olmadan devamsızlıklarını telafi etmeleri için öngörülmüş, sisteme kazandırılmış bir husus. Yaz okulu tecrübesi bu zorlu günlerde yaz öğretimi sürecine evrilerek, üniversitelerimizin bu sıkıntılı günleri aşmasına da yardımcı olacaktır."dedi.Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç düzenlediği basın toplantısında üniversiteler hakkında merak edilen soruları cevapladı. 12 Mart’ta okullarda alınan tatil kararının üniversitelerde de alındığına dikkat çeken Saraç, Eğitim öğretimin kesintiye uğramaması ve uygulamada birlik düşüncesiyle 23 Mart itibariyle verilen aranın sonlandırıldığını ve bir hafta sonra dijital ortamda, uzaktan ve açıktan öğretimle başlatıldığını belirtti.