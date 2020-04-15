Koronavirüste (COVID-19) kaçınılmaz son: Dünya nüfusunun yüzde 40 ila 70'ine bulaşacak

Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dünya çapında vaka sayısı 2 milyonu, ölü sayısı 129 bini aştı. Dünyadaki tüm ülkelerde vaka ve ölümler hızla artarken, Harvard Üniversitesi, sosyal mesafe önlemlerinin 2022'ye kadar uzayabileceği uyarısı yaptı. Harvardlı profesör Marc Lipstich ise, -şimdi ya da daha sonra- virüsün dünya nüfusunun yüzde 40 ila 70'ine bulaşacağını dile getirdi. İşte salgında bugün yaşanan gelişmeler...



Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle şu ana kadar 129 bin 553 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 2 milyon 28 bin 622 olurken, hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 493 bin 236...



"KOVID-19 DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 40 İLA 70'İNE BULAŞACAK"

- Harvard Üniversite, Kovid-19 salgınında ikinci dalganın ortaya çıkma ihtimali nedeniyle sosyal mesafe önlemlerinin 2022'ye kadar geçerli olabileceğini savundu. Bilim insanları, tedavi ya da aşı bulunmaması durumunda salgının 2025 yılına kadar devam edebileceğini söyledi. Harvard Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Biriminde epidemiyoloji profesörü Marc Lipstich ise, -şimdi ya da daha sonra- virüsün dünya nüfusunun yüzde 40 ila 70'ine bulaşacağını dile getirdi. Virüsün bulaştığı herkeste ciddi hastalık görülmeyeceğini ifade eden Lipsitch, " Birçoğu yüksek ihtimalle belirti göstermeyecek ya da hafif hastalık geçirecek. Virüsün yayılma potansiyeline ilişkin yapılan hesaplamalarda yanılıp yanılmadığımızı görmek için daha çok test yapılması gerekiyor " dedi.

- İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 kişi artarak 4 bin 777'ye, vaka sayısı ise 74 bin 877'den 76 bin 389'a yükseldi.

- İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 523 kişi artarak 18 bin 579'a, vaka sayısı ise 174 bin 60'dan 177 bin 633'e yükseldi

- Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı yeni bir rekor artışıyla 3 bin 388 yükselerek 24 bin 490'a ulaştı. Ülkede 28 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam kaybı 198 oldu.



AVRUPA, AMERİKA VE TÜRKİYE'DE SON DURUM

- Türkiye'de vaka sayısı 65 bin 111, ölü sayısı 1403 oldu.

- ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin 26 bin 164'e, vaka sayısı ise 615 bin 406'ya yükseldi.

- Almanya'da ölü sayısı 3 bin 495'e vaka sayısı ise 132 bin 210'a fırladı.

- Fransa'da vaka sayısı 143 bin 303'e, ölü sayısı 15 bin 729'a çıktı.

- İngiltere'de vaka sayısı 98 bin 476 olurken ölü sayısı 12 bin 868'e yükseldi.

- Hollanda'da vaka sayısı 28 bin 153'e ulaşırken, ölü sayısı 3 bin 134 oldu.

- Belçika'da vaka sayısı 33 bin 573 olurken ölü sayısı 4 bin 440'a yükseldi.

- İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 21 bin 67'ye, vaka sayısı ise 162 bin 488'e yükseldi.

- Filistin topraklarındaki toplam vaka sayısı 329'a, iyileşenlerin sayısı 62'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2'ye çıktı.

- İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya, vaka sayısı ise 12 bin 200'e yükseldi.

- Çin toplamda 82 bin 295 bin vakayı ve 3 bin 342 ölümü doğruladı.

- Japonya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 158'e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 8 bin 456'ya ulaştı.

- Avustralya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 63'e, vaka sayısı ise 6 bin 440'a çıktı.



