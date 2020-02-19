YAPI DENETİM SEKTÖRÜ İLE YENİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOLLERİ İMZALANDI

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Isparta İlinde faaliyet gösteren Isparta Uzman, Birebir ve Alaca Yapı Denetim firmaları arasında işyeri eğitim protokolleri imzalandı. Söz konusu işyerleri ziyaret edilerek işyeri eğitimi modeli ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapıldı. Toplantıya Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan CEYLAN, bölüm hocalarından Dr. Öğr Üyesi Nühket ŞAPCI ve Öğretim Görevlisi Dr. Şükrü ÖZKAN katıldı. Daha sonra İnşaat ve Yapı Denetimi alanlarında işyeri eğitimi protokolü imzalandı.