T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

İl Jandarma Komutanlığı

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde üç şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak üzere müşteri aradıkları yönünde bilgiler elde edilmiştir. İcra edilen faaliyet sonucu; A.B. (23), Ö.A (26) ve H.Ö (30) isimli şahısların içinde bulunduğu otomobil Merkez ilçe Kuleönü beldesi mevkiinde yakalanmış olup, yapılan aramada Osmanlı. Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen (34) adet sikke, (20) adet metal obje, (3) adet yüzük ve (1) adet vazo olmak üzere toplam (58) parça tarihi eser ele geçirilmiştir. Yakalanan eserler muhafaza altına alınmış, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanmıştır.İsparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.