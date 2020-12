Yamaç Paraşütçülerinin Yeni Gözdesi Davraz

Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi’nde yamaç paraşütçüleri atlayış gerçekleştirdi. Kayak Merkezinin ikinci etabından tesisler bölgesine doğru atlayış gerçekleştiren paraşütçüler karlı zirve ve muhteşem Eğirdir Gölü manzarasında gökyüzünde süzüldüler.FLY Isparta Yamaç Paraşütü Derneği üyesi paraşütçüler atlayışı gerçekleştirdikten sonra Dernek Başkanı Gökhan Bitiktaş yaptığı değerlendirmede, “Dernek olarak yıllardır ülkenin bir çok yerinde uçuşlar gerçekleştirdik. Fakat Ispartamızın Davraz’ını ve Eğirdiri’ni hiç bir yerde bulamadık. Kayak yaparken veya yamaç paraşütü uçuşu yaparken Eğirdir Gölü’nü seyretmek çok ayrı bir zevk. Yılın 12 ayı uçuş veren Ispartamızda yamaç paraşütü sporunu daha ileriye götürmek için Sayın Valimiz ile burada buluştuk. Kendisi uçuşlarımızı seyretti. Ispartamızın yamaç paraşütü turizmi ve yamaç paraşütü eğitim bölgesi olması için her türlü desteği vereceğini söyledi. Yeni sezonda da Davraz’da ve Eğirdir’de uçuşlarımıza devam edip gökyüzünü renkli bir tabloya çevireceğiz.” dedi.Davraz Kayak Merkezi kış sporlarının yanı sıra her mevsim farklı branşlarda spor yapmaya oldukça müsait. Son yıllarda yapılan yatırımlarla çehresi değişen ve modern bir görünüme kavuşan Davraz’da turizmi 12 aya yayma hedefiyle çalışmalar aralıksız devam ediyor. Davraz Kayak Merkezi, takım sporları ve bireysel antrenmanlar için bir çok imkana sahip. Merkezde yeni yapılan spor salonunun yanı sıra 4 adet de çim saha bulunmakta. Sporcuların yüksek irtifa kamp ihtiyacı için her türlü imkanın bulunduğu merkez adrenalin sporları için de eşsiz bir coğrafyaya sahip.Davraz Kayak Merkezi’nde yapılan çalışmaları sık sık denetleyen Vali Ömer Seymenoğlu, merkezin sezon açılışı için düzenlenen etkinliğe katılarak dua etti. Merkez personeline kışlık çalışma kıyafeti de dağıtan Vali Seymenoğlu sezonun hayırlı olsun temennisinde bulundu.