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​Eğirdir’de Cadde ve Sokaklar Gece Dezenfekte Ediliyor

​Eğirdir’de Cadde ve Sokaklar Gece Dezenfekte Ediliyor
ISPARTA
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Eğirdir’de Cadde ve Sokaklar Gece Dezenfekte Ediliyor
 
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün talimatları ile Eğirdir Belediyesi İtfaiye  ekipleri koronavirüs önlemleri kapsamında cadde ve sokakları gece çalışmaları ile  dezenfekte ediyor.
 
Alınan tedbirlerle son günlerde vaka sayılarının düşüşe geçmesi sevindirici bir haber olurken Koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Eğirdir Belediyesi Cadde ve sokakların temizliğine de büyük önem veriyor.
 
İlçenin  genel temizliğini yaparak cadde ve sokakların daha temiz ve hijyen olması noktasında çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Temizlik İşleri  ekipleri, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile birlikte,  koronavirüs ile mücadele kapsamında cadde ve sokaklar ile kaldırımlarda ilaçlı su ile dezenfekte çalışmaları yapıyor. 
İtfaiye Müdürü Mustafa KOLAN nezaretinde Belediye ekipleri, ayrıca cadde üzerindeki otobüs durakları ve çöp konteynerlerini de dezenfekte ederek ilaçladı.
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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