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Yalvaç'ta peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları

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Yalvaç'ta peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
ANLATAN MEYDANI ÇİÇEK AÇTI
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını hızlandıran Yalvaç Belediyesi Anlatan Meydanı’nı çiçeklerle donattı.
Yalvaç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bahar aylarının gelmesiyle birlikte şehrin değişik yerlerinde başlattığı peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Yalvaç Belediye Başkanı Av. Halil Hilmi TÜTÜNCÜ “İlçemizin nüfusu yaz aylarında mevcut nüfusunun üç dört katına kadar çıkabiliyor. Özellikle gurbette ki vatandaşlarımız ve ilçemizi ziyaret eden yerli yabancı turistlerle birlikte hayli kalabalık bir yaz geçiyoruz. Her yıl gerek vatandaşlarımız gerekse de yazın gelen misafirlerimizin beğenisine farklı tasarım peyzaj çalışmalarıyla bir Yalvaç sunuyoruz. Amacımız her yıl bir diğerinden daha güzel bir Yalvaç. Yazın yaza uygun, kışın da kışa uygun peyzaj çalışmalarıyla 12 ay daha güzel, daha modern görünümlü bir Yalvaç için çalışıyoruz.” dedi.

YALVAÇ BELEDİYESİ

Bir bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, çiçek ve açık hava görseli olabilir

Bir çiçek ve açık hava görseli olabilir

Bir çiçek ve çim görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi, çiçek ve açık hava görseli olabilir

Bir çiçek ve açık hava görseli olabilir


 
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