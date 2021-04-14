Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da







Çanakkale ruhunu hatırlatma hedefi ve “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” sloganıyla yola çıkan müze, Isparta’ya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve Çanakkale’den yola çıkan mobil müze, Isparta Valiliği önünde 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında ziyarete açıldı. Mobil müze 10.00-18.00 saatleri arasında 15 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.Koronavirüs salgını dolayısıyla bütün önlemlerin alındığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 7 ayrı vitrinde ziyaretçilere cepheden günümüze ulaşan savaş objelerini, askerleri betimleyen heykelleri ve çeşitli görsel içeriklerin yansıtıldığı ekranlarıyla ziyaretçilerine o günleri yeniden yaşatmayı amaçlıyor.Vali Ömer Seymenoğlu da Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ni gezerek müze yetkilisinden bilgi aldı, müzeyi gezen vatandaşlarla kısa bir süre sohbet etti.