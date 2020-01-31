Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Bülteni

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. ile Yalvaç TSO iş birliğinde düzenlenen, motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve sınavlarının teorik olan kısmı Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapıldı.Gerçekleşen sınavlara 16 kişi katılırken, teori ve uygulama sınavlarını geçenler belge almaya hak kazanacak. Yalvaç TSO Başkanı Yalçın Kurucu yapılan sınavlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Mesleki Yeterlilik belgeleri, sektörlerde hizmet kalitesinin artması ve nitelikli işgücünün geliştirilmesi için büyük önem taşımaktadır. Özellikle nitelikli ve belgeli iş gücüne giden yolda meslek standartları ilk adımdır. Meslek standardının belirlenmesinin ardından sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütülüyor. Bu işin temelinde uluslararası akreditasyon ilkeleri ön plana çıkıyor. Yalvaç TSO olarak üyelerimizin ihtiyaçları ve yeni çıkan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bu tür uygulamalarımız devam edecek olup, sınavın uygulama kısmının gerçekleşmesinde bizlere iş yerini tahsis eden ve Kodal Oto Galeri. yetkililerine en içten teşekkürlerimi sunuyor, sınavlarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.