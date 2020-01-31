Eğirdir Belediyesi Bülteni



ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRÜ EĞİRDİR'E GELDİ.

EĞİRDİR LİMANI RIHTIM VE MENDİREKLERİ DÜZENLENECEK.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı 6. Bölge Müdürü Rıfkı KOCAMAN bugün teknik ekibi ile birlikte Eğirdir'e geldi.Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK geçtiğimiz aylarda KOCAMAN'ı makamında ziyaret etmiş ve Eğirdir Limanının düzenlenmesi için talepte bulunmuştu.Bugün sabah saatlerinde Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ü makamında ziyaret eden Bölge Müdürü Rıfkı KOCAMAN ve teknik ekibi daha sonra Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, Fen İşleri Müdürümüz Hülya ERTAP ve teknik personelimizin katılımı ile Eğirdir Liman mevkiinde yaklaşık 3 saatlik bir teknik çalışma gerçekleştirdiler.Bölge Müdürü Rıfkı KOCAMAN ve teknik ekibinin yaptıkları inceleme ve ölçümler neticesinde rıhtım ve mendireklerde göl kodunun yükselip alçalmasına ve hava koşullarına bağlı olarak oluşan sorunların giderilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmaları ile liman iç ve dışında kıyı tahkimatının da proje çalışmalarına en kısa sürede başlanılacağını belirtti. Ayrıca Eğirdir Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri ile görüşen Bölge Müdürü KOCAMAN balıkçıların sorunlarını ve isteklerini dinledi. Balıkçı esnafı, Limandaki mevcut iskelelerin yeterli gelmediği bu nedenle yeni bir iskele yapılmasını ve mevcut iskelenin dalgayı kesecek şekilde yeniden düzenlemesini talep ettiler. KOCAMAN, ''Yapılacak proje kapsamında balıkçıların ve belediyenin de taleplerini değerlendirerek Eğirdir için güzel bir liman düzenlenmesi gerçekleştireceğiz' dedi.Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün Eğirdir Turizmine kazandırdığı elektrikli tekneyle bir süre gezen Bölge Müdürü Rıfkı KOCAMAN tekne hakkında teknik bilgiler aldı. Elektrikli tekneye hayran kalan KOCAMAN Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ü tebrik etti.Eğirdir Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçılarını dinleyen ve isteklerini alan Bölge Müdürü KOCAMAN gerekli çalışmaları başlatmak için Eğirdir'den ayrıldı.Eğirdir'li Balıkçı Esnafları Antalya Ulaştırma Bölge Müdürü KOCAMAN'dan şu taleplerde bulundular. Balıkçı Malzeme Deposu Yapımı, Bir uzun bir kısa mendirek yapımı, Bakım tamir, çekim yeri (Tekne), Liman içi etrafının düzeltilip tekne bağlanacak hale gelmesi, İki mendirek arsına mendirek atılması, Liman giriş çıkışının ışıklandırılması, Suların çekilmesi nedeniyle teknelerin yanaşıp inip çıkılması için merdivenlerin yapılması.