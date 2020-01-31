Glaswin

EĞİRDİR LİMANI RIHTIM VE MENDİREKLERİ DÜZENLENECEK

ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRÜ EĞİRDİR'E GELDİ...

EĞİRDİR LİMANI RIHTIM VE MENDİREKLERİ DÜZENLENECEK
ISPARTA
G.Tarihi: 31.01.2020 17:24
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Eğirdir Belediyesi Bülteni

ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRÜ EĞİRDİR'E GELDİ.
EĞİRDİR LİMANI RIHTIM VE MENDİREKLERİ DÜZENLENECEK.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı 6. Bölge Müdürü Rıfkı KOCAMAN bugün teknik ekibi ile birlikte Eğirdir'e geldi.
Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK geçtiğimiz aylarda KOCAMAN'ı makamında ziyaret etmiş ve Eğirdir Limanının düzenlenmesi için talepte bulunmuştu.
Bugün sabah saatlerinde Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ü makamında ziyaret eden Bölge Müdürü Rıfkı KOCAMAN ve teknik ekibi daha sonra Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, Fen İşleri Müdürümüz Hülya ERTAP ve teknik personelimizin katılımı ile Eğirdir Liman mevkiinde yaklaşık 3 saatlik bir teknik çalışma gerçekleştirdiler.
Bölge Müdürü Rıfkı KOCAMAN ve teknik ekibinin yaptıkları inceleme ve ölçümler neticesinde rıhtım ve mendireklerde göl kodunun yükselip alçalmasına ve hava koşullarına bağlı olarak oluşan sorunların giderilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmaları ile liman iç ve dışında kıyı tahkimatının da proje çalışmalarına en kısa sürede başlanılacağını belirtti. Ayrıca Eğirdir Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri ile görüşen Bölge Müdürü KOCAMAN balıkçıların sorunlarını ve isteklerini dinledi. Balıkçı esnafı, Limandaki mevcut iskelelerin yeterli gelmediği bu nedenle yeni bir iskele yapılmasını ve mevcut iskelenin dalgayı kesecek şekilde yeniden düzenlemesini talep ettiler. KOCAMAN, ''Yapılacak proje kapsamında balıkçıların ve belediyenin de taleplerini değerlendirerek Eğirdir için güzel bir liman düzenlenmesi gerçekleştireceğiz' dedi.
Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün Eğirdir Turizmine kazandırdığı elektrikli tekneyle bir süre gezen Bölge Müdürü Rıfkı KOCAMAN tekne hakkında teknik bilgiler aldı. Elektrikli tekneye hayran kalan KOCAMAN Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ü tebrik etti.
Eğirdir Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçılarını dinleyen ve isteklerini alan Bölge Müdürü KOCAMAN gerekli çalışmaları başlatmak için Eğirdir'den ayrıldı.
Eğirdir'li Balıkçı Esnafları Antalya Ulaştırma Bölge Müdürü KOCAMAN'dan şu taleplerde bulundular. Balıkçı Malzeme Deposu Yapımı, Bir uzun bir kısa mendirek yapımı, Bakım tamir, çekim yeri (Tekne), Liman içi etrafının düzeltilip tekne bağlanacak hale gelmesi, İki mendirek arsına mendirek atılması, Liman giriş çıkışının ışıklandırılması, Suların çekilmesi nedeniyle teknelerin yanaşıp inip çıkılması için merdivenlerin yapılması.

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, oturan insanlar, okyanus, gökyüzü, açık hava ve su

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, gökyüzü ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, oturan insanlar, masa ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, gökyüzü, okyanus, köprü, açık hava ve su

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, gökyüzü, şapka ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, dağ, gökyüzü, açık hava ve doğa

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, ayakkabılar, açık hava, su ve doğa

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, çocuk, açık hava, su ve doğa

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, açık hava, su ve doğa

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, oturan insanlar ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi ve oturan insanlar

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, dağ ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi ve oturan insanlar

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, okyanus, gökyüzü, bulut, açık hava ve su

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, oturan insanlar, okyanus, gökyüzü ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, takım elbise, sakal ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, gökyüzü, ağaç, açık hava, doğa ve su

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, oturan insanlar, okyanus, gökyüzü, açık hava ve su

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
"ŞEHRİMİZ ISPARTA" Ders Kitabı Hazır!
EĞİRDİR LİMANI RIHTIM VE MENDİREKLERİ DÜZENLENECEK
Sav Kasabasın'dan da deprem yardımı geldi
Senirkent'te Mutluluğun Resmi! Başkan sözünü tuttu...
Isparta'da Piroteknik Maddelerin Kullanımı Hakkında Karar
Isparta'daki akü hırsızlığı olayının failleri yakalandı
Isparta'da jandarmadan tarihi eser satıcılarına operasyon!
EMITT Fuarı'nda Isparta rüzgârı esti...
Ispartalı iş adamı Hasan Köse vefat etti
Binlerce kişiye müjde! O Cezalar iptal edildi
Ali Balaban: “Bu cüret, asla kabul edilemez”
Egirdir'in şokelması EMİTT Fuarına damga vurdu!
Isparta'da 10 metrelik yol genişletme çalışması...
Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı “Üniversitemizin Önemini Anlatacağız”
ISUBÜ’den Turizme Katkı...
Isparta Belediyesi WhatsApp'ta... Çek Gönder!
Isparta EMİTT Fuarı stantlarından ilk kareler...2020
ISPARTA'DA 20 STK'NIN DÜZENLEDİĞİ KERMESE DAVET
EMYO'DA ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞBİRLİĞİNİN TEMELLERİ ATILDI
ISPARTA İHH'DEN TRUMP'IN İŞGAL PLANINA TEPKİ
Isparta'da 14 şubat için sevimli ayıcıklar ve çikolata çeşitleri reyonlarda
Isparta’da semt sahalarımız biraz eksik dedi ve müjdeledi
Gelendost'dan deprem bölgesine elma gönderildi
Satranç Türkiye Şampiyonu Isparta'dan...
Isparta'nın gururu Milli Haltercimiz altınla ödüllendirildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktı
kaya-halISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'ya hasta getiren hava ambulansı Burdur'a acil iniş yaptıIsparta'ya hasta getiren hava ambulansı Burdur'a acil iniş yaptı26 Ocak 2020
HABER: ISPARTA 32 SPOR MAÇ SONUCUHABER: ISPARTA 32 SPOR MAÇ SONUCU26 Ocak 2020
Deprem nedeniyle Isparta'daki tören iptal edildiDeprem nedeniyle Isparta'daki tören iptal edildi25 Ocak 2020
Isparta'da köy halkı ilçeye bağlanma kararı aldıIsparta'da köy halkı ilçeye bağlanma kararı aldı27 Ocak 2020
''Isparta'da 106 yıldır büyük deprem olmadı fay hattı suskun!''''Isparta'da 106 yıldır büyük deprem olmadı fay hattı suskun!''28 Ocak 2020
Eğirdir'de yem bulamayan yaban hayvanları için yemleme çalışmasıEğirdir'de yem bulamayan yaban hayvanları için yemleme çalışması28 Ocak 2020
Ispartalı şampiyon dahi genç Cumhurbaşkanı ile buluştuIspartalı şampiyon dahi genç Cumhurbaşkanı ile buluştu26 Ocak 2020
Isparta'da Belediyeden Deprem Yardım KampanyasıIsparta'da Belediyeden Deprem Yardım Kampanyası25 Ocak 2020
Eğirdir'in Gölü, Pınar Pazarı ve tüm güzelliklerini tanıtacaklar...Eğirdir'in Gölü, Pınar Pazarı ve tüm güzelliklerini tanıtacaklar...26 Ocak 2020
Isparta'da apart denetlemeleri... O Apartlar mühürlendi...Isparta'da apart denetlemeleri... O Apartlar mühürlendi...26 Ocak 2020
ISPARTA'DAN DEPREM BÖLGESİNE ELMA GİDECEK...ISPARTA'DAN DEPREM BÖLGESİNE ELMA GİDECEK...27 Ocak 2020
Isparta'dan Elazığ-Malatya'ya deprem yardımı yola çıktıIsparta'dan Elazığ-Malatya'ya deprem yardımı yola çıktı27 Ocak 2020
Isparta'daki miting ve yürüyüş alanları duyurusuIsparta'daki miting ve yürüyüş alanları duyurusu27 Ocak 2020
Isparta Valiliği'nden AFAD Duyurusu...Isparta Valiliği'nden AFAD Duyurusu...27 Ocak 2020
Isparta'da tarihi eser operasyonuIsparta'da tarihi eser operasyonu27 Ocak 2020
Isparta EMİTT Fuarında stant açıyor!Isparta EMİTT Fuarında stant açıyor!27 Ocak 2020
Maç sonrası Isparta 32 spor yönetiminden açıklamaMaç sonrası Isparta 32 spor yönetiminden açıklama27 Ocak 2020
Isparta'dan turizm tanıtım kampanyası “Tutkunu Yaşa, Haydi Davraz’a” Isparta'dan turizm tanıtım kampanyası “Tutkunu Yaşa, Haydi Davraz’a” 27 Ocak 2020
Kontroller devam ediyor! kaçak avlanmaya geçit yok!Kontroller devam ediyor! kaçak avlanmaya geçit yok!28 Ocak 2020
Senirkent Belediye Başkanı EGE'den mutlu döndüSenirkent Belediye Başkanı EGE'den mutlu döndü26 Ocak 2020