Yalvaç Belediyesi yaz aylarında artan araç sayısının park sorununa çözüm olması amacıyla eski Alemdar okulunun bahçesini otopark olarak düzenliyor.Yalvaç'ta özellikle yaz aylarında artan taşıt sayısının ortaya çıkardığı park sorunununa çözüm olması amacıyla eski Alemdar okulunun bahçesi otopark olarak düzenleniyor. Taşıt alma kapasitesinin de artırılması amacıyla otopark alanı olarak kullanılacak kısım tamamen düzlenerek taşıt kapasitesinin de artırılması amaçlanıyor. Açılacak olan alan ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunularak, yaz aylarında artan araç park sorununa çözüm olacak.Yalvaç Belediyesi