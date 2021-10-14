YALVAÇ’A MODERN CANLI HAYVAN PAZARI

Yalvaç Belediyesi ilçeye yeni bir hayvan pazarı kazandırıyor. Yapımına başlanan Yeni Canlı Hayvan Pazarı en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak.Yalvaç Belediyesi’nin yeni yapacak olduğu hayvan pazarının inşaat çalışmaları başladı. Sofular Mahallesi 1003 ada 2 parsele yapılacak olan hayvan pazarı toplamda 7963 metre karelik bir alan üzerine kurulacak. Yeni Hayvan Pazarı Büyük ve küçük baş hayvan pazarlama alanları, veteriner kontrol noktası, karantina ahırlarının dışında idari hizmetler, mağaza, bay-bayan wc, bay- bayan mescit, kafeterya ve yatakhaneler gibi modern birçok özelliği ile ön plana çıkıyor. Yalvaç Yeni Hayvan Pazarı 448 büyükbaş, 1408 küçükbaş hayvan kapasiteli olacak. Yeni Hayvan Pazarı ile ilgili açıklamada bulunan Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız hayvan pazarının ihale sürecini tamamlayarak yapımına başladık. İnşallah en kısa zamanda, eskisinden çok daha modern ve hayvancılık konusunda Yalvaç’ın ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verebilecek yeni hayvan pazarını ilçemize kazandıracağız. Hayvancılık konusunda bölgemizin mevcut potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, ilerleyen süreçte Yalvaç’ı bölgedeki diğer il ve ilçelerden daha üstün bir konuma taşıyacağına inandığımız yeni canlı hayvan pazarının yapım aşamasını bir an önce tamamlayarak gerek ilçemizde gerekse de bölgede hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bölgemiz hayvancılık anlamında ülke genelinde yüksek potansiyele sahip önemli merkezlerden. İnanıyoruz ki, bundan sonraki süreçte Yalvaç, bölgenin merkez olma özelliğine daha yüksek katkı sağlayacak. Yalvaç Yeni Hayvan Pazarı şimdiden memleketimize hayırlı olsun” dedi.