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Âkif Filmi Isparta'da Öğrencilerimizle Buluştu

Âkif Filmi Isparta'da Öğrencilerimizle Buluştu
ISPARTA
G.Tarihi: 13.10.2021 17:29
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Âkif Filmi Öğrencilerimizle Buluştu
İstiklal Marşımızın kabulünün yüzüncü yılı, Mehmet Âkif ve İstiklal Marşı Yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle İstiklal Marşı’nın anlamını ve Kurtuluş Savaşının önemini anlatmak amacıyla İstanbul’un işgalinden İstiklal Marşı’nın kabul edildiği tarihe kadar olan dönemi ve Mehmet Âkif Ersoy’un hayatını konu alan "ÂKİF" filmi Ispartalı öğrencilerle buluştu.
Âkif filmini Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, ITSO Başkanı Mustafa Tutar ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut da Büyükgökçeli köyünden gelen öğrencilerle birlikte izledi.
Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle çekilerek vizyona giren film için Isparta Valiliği koordinesinde Meslek Odaları, İş İnsanları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının destekleriyle 5 bin bilet satın alınarak öğrencilerin filmi ücretsiz izlemesi sağlandı. Film öncesinde öğrenciler, bu desteği sağlayan Vali Seymenoğlu’na diğer büyüklerine alkışlarıyla teşekkür ettiler.
Milli mücadelenin en zor günlerinde istiklal sevdasını tüm sinelere kalemiyle işleyen milli şairimiz Mehmet Âkif’in filmimi pür dikkat izleyen öğrenciler filmin sonunda İstiklal Marşımızın ilk kez Türkiye Millet Meclisi’nde okunması sahnesinde alkışlarla duygularını ifade ettiler.
Filmden çıkan öğrenciler filmi çok beğendiklerini ve herkesin izlemesini tavsiye ederek kendilerine bu imkanı tanıyan büyüklerine bir kez daha teşekkür etti.
 
 
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