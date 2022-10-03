TEK LİSTE İLE GİRİLEN SEÇİMDE YALÇIN KURUCU OYLARIN TAMAMINI ALDI.
BAŞKAN KURUCU YAPTIĞI AÇIKLALAMADA ŞU GÖRÜŞLERE YER VERDİ
”DEĞERLİ ÜYELERİMİZ.
YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI OLARAK, BUGÜNE KADAR
OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRADA YALTSO İŞ DÜNYASININ TİCARETTEN
DAHA FAZLA PAY ALAN, BÖLGESİNDE EKONOMİK OLUŞUMLARI KENDİ
YARARI DOĞRULTUSUNDA YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞAN BİR VİZYONLA
YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ. KURUM OLARAK YAPTIĞIMIZ
TÜM ÇALIŞMALARIMIZI EKONOMİK VE TİCARİ HAYATIN HER YÖNÜYLE
GELİŞTİRMESİNİ DESTEKLEMEK GAYESİYLE YÜRÜTMEK EN ÖNCELİKLİ
GÖREMİZİDİR.
BU ANLAYIŞ VE DUYGULARLA SEÇİM SÜRECİMİZ BOYUNCA BİZLERİN
YANINDA OLAN VE SEÇİMLERİMİZİN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE
NETİCELENMESİ İÇİN KATKI VEREN TÜM ÜYELERİMİZE
ŞAHSIMA GÜVENEREK BENİM VE EKİBİMİN YANINDA OLAN
DOSTLARIMA, ARKADAŞLARIMA, SONSUZ ŞÜKRANLARIMI İLETİYOR
YALVAÇ ŞARKİKARAAĞAÇ GELENDOST VE YENİŞARBADEMLİ HALKINA VE İLÇEMİZ İŞ DÜNYASINA SONSUZ SEVGİ VE
SAYGILARIMI SUNUYORUM.” DEDİ.