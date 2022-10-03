Isparta’da Sezer Işık, tartıştığı eşi Yadigar Işık’ı (38) silahla vurdu. Ağır yaralanan Yadigar Işık kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sezer Işık ise olay yerinden kaçtı.



Olay merkeze bağlı Büyükgökçeli Köyünde meydana geldi. Dağda çobanlık yapan Sezer Işık ile eşi Yadigar Işık tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Sezer Işık, eşini silahla vurdu. Olay sonrası Yadigar Işık hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olay sonrası jandarma ekipleri Sezer Işık’ın yakalanması için çalışma başlattı.