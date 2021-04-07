YALTSO' DAN YALVAÇ'A ANLAMLI BİR HEDİYE

Odamız tarafından sürdürülen çalışmalar sonrasında, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, Türk Patent ve Marka Kurumu- Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı tarafından, 487 numaralı Mahreç İşareti ile 27.02.2020 tarihinden itibaren korunmak üzere tescil edilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanımız Yalçın Kurucu' nun coğrafi işaret tanıtım programında yaptığı konuşmada; YALTSO olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, devraldığımız bayrağı, daha ileriye götürmenin telaşı içinde olduk. Bölgemizin ve üyelerimizin düşüncelerine her zaman tercüman olduk.Şimdi ise köklü, kendine has bir kültürü olan Yalvaç mutfağının özgünlüğünün kanıtı ve Odamızın stratejik planımız içinde yer alan “Yalvaç Hamursuzuna” coğrafi işaretini YALTSO' ya almanın haklı gururunu yaşıyoruz.Şuan yapılacak adım, Odamız ve diğer kurumlarla kurulan denetim komisyonu ile düzenli denetimler yapılarak, Hamursuz’ umuzun standartlarına uygun yapan firmalara Coğrafi İşaret logosu kullanım hakkını tanıyacağız. Yalvacımızın önünü açmak, marka haline getirmek için yılmadan çalışmaya, böyle güzel hediyeler sunmaya devam edeceğiz. Yalvacımızın ilk, ilimizin yedi coğrafi işareti içinde yerini almıştır, önce ilçemize sonra ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Dedi.