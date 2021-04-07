Sayın kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN, İlçemiz Küçükkabaca Köyünde hane ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi.Sayın Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN hane ziyaretleri kapsamında İlçemiz Küçükkabaca Köyünde ikamet eden ailelerimizi ziyaret etti.Ziyaretleri sırasında vatandaşlarımızla sohbet ederek onların istek ve ihtiyaçlarını dinledi.Vatandaşlarımıza Devletimizin kapısı olan Kaymakamlığımızın her zaman açık olduğunu bir kez daha belirten Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN herkesin derdine elinden geldiğince yardımcı olacağını belirtti.