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Yakalama kararı olan şahıslar Isparta'da yakalandı

Yakalama kararı olan şahıslar Isparta'da yakalandı
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ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
  
Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 15.03.2021 ile 31.03.2021 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;
 
Aralarında;
  • “Başka Bir Suçu İşlemek İçin Öldürme” suçundan 22 yıl, 9 ay hapis cezası ile aranan M.G.
 
  • “Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık” suçundan 17 yıl, 8 ay, 10 gün hapis cezası ile aranan N.S.K.
 
  • “Adam Öldürme” suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan M.K.
 
  • “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 14 yıl, 5 ay hapis cezası ile aranan Y.G.
 
  • “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 14 yıl, 11 ay, 8 gün hapis cezası ile aranan A.K.
 
İsimli şahısların da bulunduğu, ayrıca çeşitli suçlardan aranmakta olan toplam 95 (doksan beş) aranan şahıs yakalanarak Adli Makamlara sevk edilmiştir.
 
 
         Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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