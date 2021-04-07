Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 15.03.2021 ile 31.03.2021 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;
Aralarında;
- “Başka Bir Suçu İşlemek İçin Öldürme” suçundan 22 yıl, 9 ay hapis cezası ile aranan M.G.
- “Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık” suçundan 17 yıl, 8 ay, 10 gün hapis cezası ile aranan N.S.K.
- “Adam Öldürme” suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan M.K.
- “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 14 yıl, 5 ay hapis cezası ile aranan Y.G.
- “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 14 yıl, 11 ay, 8 gün hapis cezası ile aranan A.K.
İsimli şahısların da bulunduğu, ayrıca çeşitli suçlardan aranmakta olan toplam 95 (doksan beş) aranan şahıs yakalanarak Adli Makamlara sevk edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.