DAVRAZ PREFABRİK'TEN 3 GÜNDE TESLİMAT!

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Doğaya kaçış vatandaşın prefabrik, konteyner talebini artırdı. Kovid-19 salgınıyla birlikte doğaya yakın olmak için arsa alanlar, kurulumu kolay prefabrik ve konteyner evlere (Taşınabilir yaşam alanları) rağbet etmeye başladı. Genellikle 2+1 modellerin revaçta olduğu yapılarda, isteğe göre 40 metrekareden başlayıp 250 metrekareye kadar üretim yapılabiliyor.yetkilisiprefabrik ve konteyner yaptıranların önceki yıllara göre bu sene daha da arttığını söyledi. Ayrıca Yıldırım açıklamasında;Şehir yaşamından kaçan ve doğa ile iç içe yaşamı tercih eden vatandaşlar hem virüs salgınından uzak durduklarını hem de sağlıklı bir yaşam sürdürdüklerini belirtiyor. Bazı müşterilerimiz ise;ifadelerine yer verdi.Davraz Prefabrik Isparta ve çevre illeredepreme dayanıklı ,ısı ve ses yalıtımlı,yaz ve kış şartlarına uygun olarak pratik, ekonomik,.estetik prefabrik evler üretiyor.Sanayi mahallesi 105. cadde No:20 (Şehir Hastanesi üst yolu,Karayolları Binası yolu üzeri)