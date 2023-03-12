Toplu tüketim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temizlik ve ambalaj ihtiyaçları, işletmelerin başarısı ve müşteri memnuniyeti açısından son derece önemlidir. Bu noktada doğru temizlik ve ambalaj ürünleri seçimi, işletmelerin sürdürülebilirliğinde büyük rol oynamaktadır. İşte bu noktada Via Market Temizlik - Ambalaj olarak, toplu tüketim alanlarının çözüm ortağı oluyoruz.
Firmamız, toplu tüketim sektöründe faaliyet gösteren işletmelere özel olarak tasarlanmış, hijyenik ve kaliteli temizlik ve ambalaj ürünleri sunuyor. Deneyimli kadromuz ve geniş ürün yelpazemizle, işletmenizin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarıyoruz.
Toplu tüketim alanlarındaki hijyen standartları son derece önemlidir. Bu nedenle, Via Market Temizlik - Ambalaj olarak, işletmenizin hijyenik koşullarını korumak için özel üretilmiş ürünlerimizle hizmet vermekteyiz. Ayrıca, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre özel ürünler de sunarak en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.
İşletmenizin temizlik ve ambalaj ihtiyaçları için Via Market Temizlik - Ambalaj'a güvenebilirsiniz. Sizlerin işlerinin başarısı ve müşteri memnuniyeti bizim için önemlidir. Bu nedenle, kaliteli ve hijyen,ambalaj, kağıt gurubu ürünlerimizle sizlere en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz.
Via Market Temizlik - Ambalaj, toplu tüketim alanlarının çözüm ortağıdır! Siz de işletmeniz için en uygun temizlik ve ambalaj ürünleri için hemen bizimle iletişime geçin.
Telefon: 0 544 777 37 99
Selami Demiralay
Website: www.viamarket.com.tr
Adres: Çünür mahallesi Süyelman Demirel caddesi 5323 sokak Çünür Life apartmanı No:3/1 A101 yanı
Peçete Ve Temizlik Kağıtları Grubu
- Hareketli Havlu
- Jumbo Tuvalet Kağıdı
- İçten Çekme Tuvalet Kağıdı
- Ev Tipi Tuvalet Kağıdı
- Koparmalı El Havlusu
- Dispanser Peçete
- Z Havlu
- Servis Kare Peçete 24x26-30x30-40x40
- Garson Katlama Peçete
- 21 cm Hareketli Havlu
- Hareketli Havlu
Dispanserler
- Haraketli Havlu Makinaları
- Z Katlı Havlu Aparatları
- Alttan Çekmeli Jumbo Tuvalet Kağıdı Aparatları
- İçten Çekme Tuvalet Kağıdı Aparatları
- Sıvı Sabunluk Aparatları
- Köpük Sabun Aparatı
- Dispanser Peçete Aparatı
- Klozet Kapak Örtüsü Aparatı