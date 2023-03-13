Şarkikaraağaç yolu üzerinde bulunan Göktaş kavşağında meydana gelen trafik kazası, büyük bir maddi hasara neden oldu. Edinilen bilgilere göre, kavşakta seyir halinde olan bir elma yüklü tır, kontrolden çıkarak kazaya neden oldu.Kazada tır sürücüsü yaralanmazken, yoldan geçen diğer araçların da kazaya karıştığı ve bazı araçların hasar gördüğü bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tır sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparken, çevredeki vatandaşlar da yardımcı olmaya çalıştı.Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri, kavşağı trafiğe kapatarak inceleme başlattı. Kazanın sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan yetkililer, benzer kazaların önüne geçilmesi için sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve hız limitlerine riayet etmeleri gerektiğini vurguladı.