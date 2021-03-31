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Vergide yeni dönem! Artık harç alınmayacak...

Vergide yeni dönem! Artık harç alınmayacak...
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Vergide önemli düzenleme: 'İkinci el' satışından harç alınacak
Hükûmet, vergide yeni uygulamalara hazırlanıyor. 2. el işlemlerinden binde 5 oranında harç alınacak. Kurumların kâr dağıtımlarından vergi peşin kesilecek.

AK Parti’nin ekonomi kurmayları ve ilgili bakanlıklar, yeni bir “torba teklif” taslağı hazırladı. Özellikle vergi alanında yeni uygulamalar getiriliyor. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve vergi tahsilatının güvenliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan taslakta yer alan bazı düzenlemeler şöyle:
  • Kurumlar Vergisi mükelleflerinden 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin, gelecekteki kâr dağıtımlarından yapılacak vergi kesintisinin peşin alınması öngörülüyor. 2020 yılı ve 2021 yılı vergilendirme dönemlerine ait kazançları için yüzde 10, 2022 yılı için yüzde 5 oranında vergi tevkifatı yapılacak. Bu değişikliğin gerekçesinde, "Böylece fiili kâr dağıtımı veya dar mükellef kurumlar için ana merkeze aktarımı olmayan durumlarda, kurum kazancının belli bir oranı üzerinden vergilendirilmesi sağlanmaktadır" denildi.
     
  • İkinci el araçların noterdeki alım-satım işlemlerinden binde 5 oranında harç alınacak. Harç, araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım-satım bedeli üzerinden olacak. Yani harç, bir aracın ilk sahibinden noterdeki ikinci el satışı sırasında ödenecek.
     
  • ÖTV’ye tabi ürünlerin teslimi, ilk iktisabı veya ithalatı nedeniyle doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, bu ürünleri imal eden, ithal eden veya satan mükelleflerden teminat alınması öngörülüyor.  
     
  • ÖTV’ye tabi ürünlerin ticareti ile uğraşan mükelleflerden yeni işe başlayanlardan, bir milyon liraya kadar teminat almaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınıyor.
     
  • Faaliyeti devam edenlerde ise son bir yılda tahakkuk eden KDV ve ÖTV tutarı toplamının aylık ortalamasına kadar teminat alınacak.
     
  • Bu uygulama ile, ÖTV’ye tabi ürünlerin ticaretini yapıp da vergisini ödemeyenlerin borçları, gösterecekleri teminattan tahsil edilecek.
     
  • Faturaların, "malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesine ve bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı" hükmüne yeni bir ek yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla bu süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği, hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkili kılınıyor.
     
  • Prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan dönemler için; geriye yönelik olarak bunlardan istifade edilemeyeceği hükme bağlanıyor.
     
  • Geriye yönelik teşvik uygulamasının kaldırılması ile; Hazine veya finansmanı sağlayan kurumun ya da fonun yükü artmayacak. Uygulamada karmaşa yaşanmayacak.
 
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