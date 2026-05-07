Isparta’da 1.500 Kişiye İş Fırsatı

Isparta’da iş arayanlara yönelik büyük ölçekli istihdam programı başlatılıyor. Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Valilik ve ilçe kaymakamlıkları iş birliğinde toplam 1.500 kişilik İşgücü Uyum Programı uygulanacak.

Program kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinde görev alacak personel istihdam edilecek. Başvurular 5 Mayıs ile 9 Mayıs 2026 tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170, İŞKUR e-şube ve İl Müdürlüğü üzerinden yapılabilecek.

Katılımcılar, 12 Mayıs 2026 tarihinde liste yöntemi ile belirlenecek. Program 18 Mayıs 2026’da başlayacak ve 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.

Kontenjanlar il genelinde dağıtılırken en yüksek alım Isparta merkezde yapılacak. Yetkililer, programın işsiz vatandaşların çalışma hayatına kazandırılması ve mesleki becerlerinin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.