Isparta’da bir grup çobanın köyleri dolaşarak, vatandaşların bağışlarıyla topladıkları 182 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvanın kesimi Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Mezbahanedeyapıldı. Kesimi yapılan hayvanlardan elde edilen 2.482 kilogram et kasaplar tarafından işlenerek Kahramanmaraş’a gönderilmek üzere Türk Kızılay’ına teslim edildi. Hayvan bağışında bulunan ve bu bağışları toplamak için organize olan çobanlara teşekkür eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Kasaplarımız etleri kazana girecek şekilde hazırladılar. Bugün akşama yetişmezse yarın öğlen yemeğine gönderilen etler depremzede vatandaşlarımızın sofrasına konmuş olacak” dedi.Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Isparta Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatılmıştı. Başlatılan yardım kampanyası devam ederken, vatandaşlar da deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için büyük destek veriyor. Isparta’nın köylerinde bulunan bir grup çoban kendi aralarında organize olarak köy köy dolaşıp, deprem bölgesine gönderilmek üzere küçükbaş ve büyükbaş hayvan bağışı topladı. Toplanan 182 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvanın kesimleri Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Mezbahanede yapıldı. Kesim işlemlerinin ardından 184 hayvandan toplam 2.482 kilogram et elde edildi. Bu etler Veteriner İşleri Müdürlüğü kasapları tarafından işlenerek, hazır hale getirilirken, Kahramanmaraş’a ulaştırılmak üzere Türk Kızılay’ına teslim edildi. Etler bölgedeki Türk Kızılay’ının yemek çadırlarında kullanılacak.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Mezbahanedeki çalışmaları yerinde takip ederek, köylerden hayvan bağışı toplayan çobanlar ve Türk Kızılay’ı görevlileriyle bir araya geldi. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür eden Başkan Başdeğirmen, “Kasaplarımız etleri kazana girecek şekilde hazırladılar. Buradan hayırsever vatandaşımızın aracıyla Kahramanmaraş’a gönderiyoruz. Bugün akşama yetişmezse yarın öğlen yemeğine gönderilen etler depremzede vatandaşlarımızın sofrasına konmuş olacak” dedi.Isparta Belediyesi olarak bölgedekivatandaşların ihtiyaçlarını bilerek hareket ettiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bugüne kadar deprem bölgesinden talep edilen ihtiyaçları karşılamak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Deprem bölgesine giderek depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını ve durumlarını yerinde gördüğüne değinen Başkan Başdeğirmen, “Ona göre de ihtiyaçlar ne ise geri kalan kısımları da tedarik edip göndermeye devam ediyoruz. Depremin hemen ardından ülkemizin her yerinden vatandaşlarımız büyük destekler verdiler, vermeye devam ediyorlar. Ancak şunu bilmemiz lazım ki, belli bir süre sonra herkes kendi hayatına dönecek, oradaki vatandaşlarımızın bu ihtiyaçları devam edecek. Bu ihtiyacın devam ettiğini bilmemiz gerekiyor. Bugüne kadar yaptığımızdan daha fazlasını bundan sonra da yapmamız lazım. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı unutmayacağız. Belli bir süre sonra kendi haline bırakmayacağız ve bu çalışmaları devam ettireceğiz.Bundan sonra da aynı şekilde destek vermek isteyen vatandaşlarımız olursa onları da takip edelim. Onların da desteklerini alalım, biz ulaştırmakta her zaman hazırız. Bölgede çok fazla gıdaya ihtiyaç var. Bunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürelim” görüşlerinde bulundu.182 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvandan elde edilen etlerin kazana konulacak şekilde hazırlandığını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu etleri şuanda gönderiyoruz. Kızılay ekibimiz buradan teslim alacak ve Kahramanmaraş’a ulaştıracak. Allah kabul etsin, Rabbim bu tür acıları bir daha bize göstermesin. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz” şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, köylerden hayvan bağışı toplayan çobanlara teşekkür ederek, “Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza ulaştınız. Bu güzel hizmeti yaptınız. Beraber olduğunuz arkadaşlara selamlarımı ve Allah razı olsun dileklerimi iletin” derken bu yardım kampanyasına öncülük eden çobanlardan Süleyman Kaya, “Selamınızı iletmek bize borçtur. Arkadaşlarımıza selamınızı ileteceğiz. Bu zorlu günde bizim de bir katkımız olsun diyerek tüm çoban arkadaşlardan böyle bir yardım istedik. Allah bin kere razı olsun hiç kimse bizi boş çevirmedi. Belediye Başkanımızın da eşliğinde bu çalışmaya devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.Başkan Başdeğirmen, Isparta’dan toplam 582 küçükbaş hayvanın deprem bölgesine gönderildiğini söyleyerek, “Bu çalışmayı yapan arkadaşlarımız devamını sağlayacaklarını belirtiyorlar. Çünkü orada ihtiyaç var, yaşam devam ediyor. İnsanlar yaşadıkları sürece gıdayı almak zorundalar. Bu görev bitmedi. Gönül rızasıyla çobanlarımızın desteklerini bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.