Isparta’da Aranan Şahıs Cezaevine Teslim Edildi

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, il merkezinde kimlik sorgulaması yapılan bir şahsın çeşitli suçlardan aranmakta olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede, şahsın İstanbul, Denizli ve Yalova adliyelerince;

Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Birden fazla kişi tarafından silahla yağma

Resmî belgede sahtecilik (2 ayrı dosya)

Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık (3 ayrı dosya)

Kasten yaralama

gibi ağır suçlardan toplam 8 farklı dosya üzerinden 15 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası ve 34.560 TL adli para cezası ile arandığı belirlendi.

Şüpheli şahıs, 24 Haziran 2025 tarihinde yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: Isparta Emniyet Müdürlüğü