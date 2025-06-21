ISPARTA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU “BİZE DANIŞMADAN KARAR VERMEYİN!”

NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ?

Emniyet Genel Müdürlüğü onaylı özel güvenlik eğitimleri

Deneyimli ve alanında uzman eğitmen kadrosu

Modern sınıflar, uygulamalı eğitim imkanları

Kurumsal iş birlikleriyle iş yönlendirme ve kariyer desteği

Uygun ödeme koşulları ve esnek eğitim saatleri

UNUTMAYIN!















Güvenliğin her geçen gün daha fazla önem kazandığı günümüzde, profesyonel güvenlik görevlilerine olan ihtiyaç da artıyor. Bu alanda kendini geliştirmek ve geleceğe sağlam adımlarla yürümek isteyenler için en doğru adres: Isparta Özel Güvenlik Eğitim Kurumu.Isparta’nın merkezinde hizmet veren kurumumuz, hem temel eğitim almak isteyen adaylara hem de yenileme eğitimi ihtiyacı olan güvenlik görevlilerine kapılarını açıyor. Eğitimlerimiz, mevzuata uygun olarak içişleri Bakanlığı ve Özel Güvenlik Daire Başkanlığı onaylı programlar çerçevesinde verilmektedir.Isparta Özel Güvenlik Eğitim Kurumu, yılların tecrübesiyle sadece sertifika vermekle kalmaz; mezunlarına iş bulma konusunda da aktif destek sağlar.Siz de kariyerinizde fark yaratmak, iş sahibi olmak ve topluma hizmet etmek istiyorsanız, bizimle iletişime geçin.Adres: Pirimehmet Mahallesi 101, Mimar Sinan Caddesi, Belediye Karşısı – ISPARTATelefon:Web: www.ispartaozelguvenlik.comSosyal Medya: @ispartaozelguvenlik