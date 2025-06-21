ISPARTA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU “BİZE DANIŞMADAN KARAR VERMEYİN!”

“BİZE DANIŞMADAN KARAR VERMEYİN!”
Güvenliğin her geçen gün daha fazla önem kazandığı günümüzde, profesyonel güvenlik görevlilerine olan ihtiyaç da artıyor. Bu alanda kendini geliştirmek ve geleceğe sağlam adımlarla yürümek isteyenler için en doğru adres: Isparta Özel Güvenlik Eğitim Kurumu.
Isparta’nın merkezinde hizmet veren kurumumuz, hem temel eğitim almak isteyen adaylara hem de yenileme eğitimi ihtiyacı olan güvenlik görevlilerine kapılarını açıyor. Eğitimlerimiz, mevzuata uygun olarak içişleri Bakanlığı ve Özel Güvenlik Daire Başkanlığı onaylı programlar çerçevesinde verilmektedir.
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GELECEĞİNİZİ BİZİMLE GÜVENCE ALTINA ALIN!
Isparta Özel Güvenlik Eğitim Kurumu, yılların tecrübesiyle sadece sertifika vermekle kalmaz; mezunlarına iş bulma konusunda da aktif destek sağlar.
Siz de kariyerinizde fark yaratmak, iş sahibi olmak ve topluma hizmet etmek istiyorsanız, bizimle iletişime geçin.
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NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ?
- Emniyet Genel Müdürlüğü onaylı özel güvenlik eğitimleri
- Deneyimli ve alanında uzman eğitmen kadrosu
- Modern sınıflar, uygulamalı eğitim imkanları
- Kurumsal iş birlikleriyle iş yönlendirme ve kariyer desteği
- Uygun ödeme koşulları ve esnek eğitim saatleri
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Adres: Pirimehmet Mahallesi 101, Mimar Sinan Caddesi, Belediye Karşısı – ISPARTA
Telefon: 0507 123 0232 – 0544 558 8692
Web: www.ispartaozelguvenlik.com
Sosyal Medya: @ispartaozelguvenlik
UNUTMAYIN!
“BİZE DANIŞMADAN KARAR VERMEYİN!”