isparta-ozel-guvenlikisparta-oto-ekspertizisparta-dogus-mutfak

ISPARTA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU “BİZE DANIŞMADAN KARAR VERMEYİN!”

ISPARTA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU “BİZE DANIŞMADAN KARAR VERMEYİN!”
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporu
ISPARTA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU
“BİZE DANIŞMADAN KARAR VERMEYİN!”

Güvenliğin her geçen gün daha fazla önem kazandığı günümüzde, profesyonel güvenlik görevlilerine olan ihtiyaç da artıyor. Bu alanda kendini geliştirmek ve geleceğe sağlam adımlarla yürümek isteyenler için en doğru adres: Isparta Özel Güvenlik Eğitim Kurumu.

Isparta’nın merkezinde hizmet veren kurumumuz, hem temel eğitim almak isteyen adaylara hem de yenileme eğitimi ihtiyacı olan güvenlik görevlilerine kapılarını açıyor. Eğitimlerimiz, mevzuata uygun olarak içişleri Bakanlığı ve Özel Güvenlik Daire Başkanlığı onaylı programlar çerçevesinde verilmektedir.



GELECEĞİNİZİ BİZİMLE GÜVENCE ALTINA ALIN!

Isparta Özel Güvenlik Eğitim Kurumu, yılların tecrübesiyle sadece sertifika vermekle kalmaz; mezunlarına iş bulma konusunda da aktif destek sağlar.
Siz de kariyerinizde fark yaratmak, iş sahibi olmak ve topluma hizmet etmek istiyorsanız, bizimle iletişime geçin.



 NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ?
  •  Emniyet Genel Müdürlüğü onaylı özel güvenlik eğitimleri
  •  Deneyimli ve alanında uzman eğitmen kadrosu
  •  Modern sınıflar, uygulamalı eğitim imkanları
  •  Kurumsal iş birlikleriyle iş yönlendirme ve kariyer desteği
  •  Uygun ödeme koşulları ve esnek eğitim saatleri



 Adres: Pirimehmet Mahallesi 101, Mimar Sinan Caddesi, Belediye Karşısı – ISPARTA
 Telefon: 0507 123 0232 – 0544 558 8692
 Web: www.ispartaozelguvenlik.com
 Sosyal Medya: @ispartaozelguvenlik

 UNUTMAYIN!

“BİZE DANIŞMADAN KARAR VERMEYİN!”
 
Whats-App-Image-2025-06-20-at-17-25-03-2

Whats-App-Image-2025-06-20-at-17-25-03-1

Whats-App-Image-2025-06-20-at-17-25-03

Whats-App-Image-2025-06-20-at-17-24-49
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU “BİZE DANIŞMADAN KARAR VERMEYİN!”
Yaz Mevsiminde Yepyeni Bir Başlangıç: Davraz Prefabrik ile Hayalinizdeki Eve 3 Günde Kavuşun!
İtimat Plaza'da Kiralık 150 m² İşyerleri
Plaka Değişikliği Tespiti: Sahte Belgeyle Yakalandı
Güvenlikte Maksimum Koruma: Maksimum Bilgisayar ile Tanışın
Akaryakıta Zam Geldi! İşte Fiyatları
Isparta'da Bu Yolu Kullanacak Sürücüler Dikkat!
Yaz Modasının Adresi: Yüksel Ergül Giyim Dünyası!
​Sağlık Raporlarında Yeni Dönem! Bakanlık Yeni Uygulamayı Başlattı
Isparta'da Yaz Sıcaklarında Serinlemenin Adresi Söyleyiciler Ticaret!
ISPARTA’DA YENİ BİR GİYİM MAĞAZASI AÇILDI: DETAY GİYİM!
Isparta’da Trafik Düzenlemesi: Bu Caddeler Artık Tek Yön!
Doğuş Mutfak ile Mutfak Dekorasyonunda Fark Yaratın!
Isparta Belediyesi’nden Bayram Boyunca Ücretsiz Otopark ve Tesis Düzenlemesi
Isparta’da Bayramda Ücretsiz Otobüs Seferleri
Isparta’da Bayramda Nöbetçi Ekmek Fırınları Belli Oldu 2025
Bakan Yerlikaya Açıkladı: 3 Bin Gizli Yolcu Otobüslerde Denetim Yapacak
Isparta Valiliği’nden Kurban Bayramı Tatili Trafik Tedbirleri
Isparta'nın Vizyonuna Vizyon Katacak ''Yeni Bir...'' Proje!
Isparta Aşevi’nden Kurban Bayramı İçin Et Toplama Kampanyası
Açık Görüş Tarihleri ve Süreleri 2025
5 Aylık Enflasyona Göre Memur ve Emekli Maaşları Ne Kadar Artacak?
Isparta'da Deprem! Isparta Sallandı
Isparta ve Burdur için Kurban Bayramı Namaz Saatleri
Uluslararası Isparta Gül Festivali Coşkuyla Başladı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-OTO-SES-MULTİMEDYA-CARPLAY

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

ısparta cam balkon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Bu Yolu Kullanacak Sürücüler Dikkat!Isparta'da Bu Yolu Kullanacak Sürücüler Dikkat!16 Haziran 2025
Akaryakıta Zam Geldi! İşte FiyatlarıAkaryakıta Zam Geldi! İşte Fiyatları17 Haziran 2025
İtimat Plaza'da Kiralık 150 m² İşyerleriİtimat Plaza'da Kiralık 150 m² İşyerleri20 Haziran 2025
Güvenlikte Maksimum Koruma: Maksimum Bilgisayar ile TanışınGüvenlikte Maksimum Koruma: Maksimum Bilgisayar ile Tanışın18 Haziran 2025
Plaka Değişikliği Tespiti: Sahte Belgeyle YakalandıPlaka Değişikliği Tespiti: Sahte Belgeyle Yakalandı19 Haziran 2025
Yalvaçlı Öğrenci Türkiye Üçüncüsü OlduYalvaçlı Öğrenci Türkiye Üçüncüsü Oldu17 Haziran 2025
ISPARTA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU “BİZE DANIŞMADAN KARAR VERMEYİN!”ISPARTA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU “BİZE DANIŞMADAN KARAR VERMEYİN!”21 Haziran 2025