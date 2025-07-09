Isparta İl Hıfzısıhha Kurulu'ndan Önemli Karar

14.05.2025 tarihli İl Hıfzısıhha Kurulu kararına göre, il sınırları içerisinde düzenlenen düğün, sünnet düğünü, nikah töreni gibi toplu etkinliklerde yiyecek ve içecek servislerinin "tabldot usulü" (kişiye özel) olarak yapılması ve hijyen kurallarına uyulması zorunlu hale getirildi.Alınan kararla, vatandaşların sağlığının korunması, hijyen koşullarının sağlanması ve salgın hastalıkların önlenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, belirtilen şartları yerine getirmeyen işletme ve organizasyon sahiplerine, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacak. Denetimlerin etkin bir şekilde yürütüleceği de kararda vurgulandı.Kamuoyuna duyurulan bu karar, toplu etkinliklerde sağlık ve hijyen standartlarının artırılmasını amaçlıyor.