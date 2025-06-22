Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 20 Haziran 2025 tarihinde kent merkezinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ile birlikte bazı malzemeler ele geçirildi.

Yapılan aramalarda;

4 parça halinde 388 kullanımlık Sentetik Kannabinoid,

2 parça halinde 1,66 gram esrar,

3 parça halinde 2,7 gram metamfetamin,

3 adet ecstasy hap,

3 adet sentetik ecza,

2 adet uyuşturucu kullanımıyla ilişkili aparat bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçu kapsamında gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.



