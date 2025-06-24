Isparta’da Lezzetin Değişmeyen Adresi: Son Durak Kokoreç

Fatih Mahallesi 204. Cadde üzerinde, İtfaiye karşısında konumlanan Son Durak Kokoreç, Isparta’da gerçek lezzetin izini sürenlerin yeni uğrak yeri oldu. Kısa sürede geniş bir müdavim kitlesi edinen bu lezzet noktası, hijyen, güven ve kaliteyi ön planda tutarak hem damağa hem gönle hitap ediyor.

Bayan işletmeciliğin getirdiği samimiyet ve güven ortamıyla ailelerin de rahatlıkla tercih ettiği Son Durak Kokoreç, gerçek kuzu kokoreç lezzetini geleneksel yöntemlerle hazırlıyor. Dışı çıtır, içi yumuşacık dokusuyla her lokmada ayrı bir keyif sunuyor.

Köfte Keyfi Başladı!

Sadece kokoreç değil, artık mangalda pişen özel köftelerle de misafirlerini ağırlıyor. Yeni menüsünde yerini alan köfte servisi, yanında sunulan 6 farklı meze ile sofraları lezzet şölenine dönüştürüyor.

Gece Açlıklarına Son!

Her gün 15:00 – 04:00 saatleri arasında hizmet veren Son Durak Kokoreç, gece geç saatlerde de lezzet arayanların sığınağı olmaya devam ediyor. Aile ortamı, güleryüzlü hizmeti ve özenli sunumlarıyla farkını ortaya koyuyor.

Sıcak Lezzetler Kapınızda!

Evinden çıkmadan bu eşsiz tatlarla buluşmak isteyenler için de harika bir çözüm var: Paket servis! Dilerseniz 0530 683 54 11 numaralı telefondan sipariş vererek, kokoreçten köfteye tüm lezzetleri hızlı ve hijyenik şekilde kapınıza getirtebilirsiniz.

Son Durak Kokoreç – İsmi gibi, lezzetin son durağı!



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