'Türkiye Tek Yürek' ortak yayında yardım kampanyası: İşte toplanan dev bağış miktarı...

REKOR BAĞIŞ GELDİ

İŞTE BAĞIŞ YAPAN KURUM VE KURULUŞLAR

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında 115 milyar 146 milyon 528 bin liralık bağış rakamına ulaşıldı.TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8 başta olmak üzere yurt içi ve dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda yayınlanan kampanyanın canlı yayını sona erdi.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağış toplamak için yapılan ortak canlı yayına, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından çok sayıda siyasetçi, iş adamı ve sanatçının yanı sıra spor dünyasından ve bürokrasiden önde gelen isimler katıldı.Kampanyada toplanan bağış miktarı saat 115 milyar 146 milyon 528 bin lira olarak gerçekleşirken, gönderilen SMS sayısı ise 9 milyon 10 bin adet oldu."Türkiye Tek Yürek" başlıklı yayının moderatörlüğünü Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel ve Tümer Doğru'nun ardından Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Didem Arslan Yılmaz ve Deniz Bayramoğlu devam ettirdi."TEKYÜREK" yazıp 2668'e mesaj gönderin, Kızılay'a 50 TL bağışlayın"TEKYÜREK" yazıp 1866'ya mesaj gönderin: AFAD'a 50 TL bağışlayın#TürkiyeTekYürek kampanyasına yardımlarınız ile destek vermek için,Çağrı Merkezi: 0 (212) 707 01 00Türk Telekom: 2 milyar TLBorsa İstanbul: 2 milyar TLCengiz Holding: 3 milyar TLTürkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik: 2 milyar TLZirve Holding, Turkuaz Medya Grubu : 700 milyon TLİsmini vermek istemeyen bir izleyici: 50 milyon TLZorlu Holding: 30 milyon TLAhlatçı Holding: 100 milyon TLBilfen Okulları: 1 milyon TL​Memur-Sen: 10 milyon TLHak-İş: 10 milyon TLFilli Boya: 10 milyon 250 bin liraHalk Bankası: 7 milyar TLTurkcell: 3.5 milyar TLDAP Yapı: 10 milyon TLMuhammed Abdullah: 10 milyon TLVakıfbank: 12 milyar TLZiraat Bankası: 20 milyar TLKalyon Holding: 950 milyon TLMerkez Bankası: 30 milyar TLÖlmez Holding: 10 milyon TLBaykar: 2 milyar TLTMSF: 2 milyar TLTürk-İş: 20 milyon TLBoyner: 50 milyon TLTürk Hava Yolları (THY): 2 milyar TLVitamin Gübre Tarım Anonim A.Ş.: 10 milyon TLZiraat Katılım Genel Müdürü: 1 milyar TLDoğuş Holding: 500 milyon TLMaher Holding Sigorta Grubu: 3 milyon TLMetgün Grup: 15 milyon TLEmre Konuk: 1 milyon TLÇelenlioğlu Gıda: 1 milyon TLGülle Tekstil: 1 milyon TLGKN Kargo 1 milyon TLGCM Yatırım: 1 milyon TLAltur Turizm: 8 milyon TLEti: 10 milyon TLTBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1 maaşını bağışladı.Erbil Aşkan: 1 milyon TLMuhammet Fatih Pehlivan: 1 milyon TLKenan Kıran ve ortağı Mehmet Şerifoğlu: 1 milyon TLSüryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin: 1 milyon 250 bin TLÖzdilek Holding: 20 milyon TLSerdar Tokdemir: 1 milyon TLBülent Cihantimur: 1 milyon TLAcun Ilıcalı: 5 milyon TLİsmail Berhan: 2 milyon TLTuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: 7 milyon TLTansu Çiler: 1 milyon TLMesa Holding: 13 milyon TLFettah Tamince: 120 milyon TLNeşet Koçkar: 50 milyon TLErden Timur: 10 milyon TLMehmet Büyükekşi: 1 milyon TLMedipol Başakşehir Futbol Kulübü: 2 milyon TLTavuk Dünyası: 3 milyon TLEdin Visca: 2 milyon TLSami Çebi: 5 milyon TLÖzdilek Holding: 20 milyon TLSuat Kılıç: 1 milyon TLS.C Kozmetik: 2 milyon TLKutlu Holding 50 milyon TLAhmet Çoban: 1 milyon TLHuzur Plastik 2.5 milyon TLCihan Kamer: 300 milyon TLHasan Kartal: 10 milyon TLHasan Çatkaya: 33 milyon 500 bin TLYapı Kredi Bankası: 580 milyon TL​Demirören Holding: 50 milyon TLSocar: 3.5 milyon TLYeşilyurt Demir Çelik: 7 milyon TLToprak Turizm: 1 milyon TLÖzgür Burak Akyol: 25 milyon TLLimak Holding: 100 milyon TLDiyanet İşleri Başkanlığı: 310 milyon TLKibar Holding: 50 milyon TLSkechers Türkiye: 5 milyon TL​FLO Mağazacılık, 5 milyon TLKoton: 5 milyon TLLC Waikiki: 200 milyon TLCan Holding: 5 milyon TLSerdar Adalı: 15 milyon TLRezan Epözdemir: 3 milyon TLOses Çiğköfte: 3.5 milyon TLCumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi: 3 milyon 300 bin TLTrendyol: 100 milyon TLİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü: 5 milyon TLSDF Grup: 5 milyon TLAhmet Murat Türkmen: 10 milyon TLTahir Çelikler: 150 milyon TLVeysel Bakgör: 20 milyon TLHalil İbrahim Demirhan: 60 milyon TLVakıf Katılım: 1 milyar TLEmlak Katılım: 1 milyar TLTahir Kıran: 25 milyon TLİsmail Demir: 3 milyar 600 milyon TLEce Holding: 2,5 milyon TLEmlak Konut GYO: 1 milyar TLTorunlar Grup: 20 milyon TLBambi Yatak: 1 milyon TLEdi Rama/Arnavutluk Başbakanı: 20 milyon TLDemirkırgız Internatıonal Bankası: 1 milyon TLKuzu Grup: 10 milyon TLYozgat Sarıkaya Belediyesi: 1 milyon TLBoğaziçi Savunma: 10 milyon TLAlaaddin Massah: 1 milyon TLAlagöz Holding: 30 milyon TLÖzgür Özevin: 1 milyon TLAkmercan Holding: 30 milyon TLTudors Gömlek: 1 milyon TLAstaş Holding: 10 milyon TLPAPARA: 25 milyon TLBirleşmiş Markalar Derneği: 7 milyon TLErgünler Lojistik: 5 milyon TLATIŞ Yapı: 10 milyon TLBüyükkutlu Eğitim Vakfı: 5 milyon TLÖzyurtlar A.Ş.: 5 milyon TLTay Grup: 20 milyon TLÇetinkaya Mağazaları: 10 milyon TLDilan Polat Kliniği: 3 milyon 250 bin TLSüleyman Ekşioğlu: 5 milyon TLAzim Grup Holding: 1 milyon TLMuammer Topuz: 1 milyon TLÇalık Holding: 20 milyon TLSeyidoğlu Gıda: 1 milyon TLUzmar Denizcilik: 5 milyon TLTahir Çelik: 150 milyon TLTürksat: 60 milyon TLBesa İnşaat: 3 milyon TLAkdemir Teknik Makina: 3 milyon TLASKON: 5 milyon TLÖzağaç Sendikası: 2 milyon 250 bin TLNZR Grup: 1 milyon TLTürkiye Sermaye Piyasaları Birliği: 3 milyon TLOrjinal Metal: 2 milyon TLBOTAŞ Internatıonal Company: 100 milyon TLNail Olpak/DEİK: 10 milyon TLTESKOMB: 200 milyon TLAhmet Türkoğlu: 10 milyon TLHicri Ercili Deniz Nakliyat​: 1 milyon TLSCALA Medya: 1,5 milyon TLTORKU: 15 milyon TLZafer Benli/Kömür İşletmesi: 25 milyon TLSmart Enerji: 1 milyon TLASELSAN: 10 milyon TLSancak Holding: 20 milyon TLAkzirve Şirketler: 30 milyon TLKAMU-SEN: 2 milyon TLBaşkent İnşaat: 11 milyon 500 bin TLKocaeli Erzurumlular Federasyonu: 1 milyon TLAdalet Vakfı: 5 milyon TLMirzaoğlu Holding: 3 milyon TLAdalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı​: 5 milyon TLDiyanet İşleri Türk İslam Birliği: 1 milyon EUROOrtak yayında toplanan bağış miktarı '115 MİLYAR 146 MİLYON 528 BİN TL...Ortak yayına gelen toplam SMS sayısı 9 milyon 10 Bin...Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oluyor. Sevilen dizi ve program yüzlerinin topladığı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanıyor.