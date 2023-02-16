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'Türkiye Tek Yürek' ortak yayında yardım kampanyası: İşte toplanan dev bağış miktarı...

'Türkiye Tek Yürek' ortak yayında yardım kampanyası: İşte toplanan dev bağış miktarı...
ISPARTA
G.Tarihi: 16.02.2023 08:41
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'Türkiye Tek Yürek' ortak yayında yardım kampanyası: İşte toplanan dev bağış miktarı...
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında 115 milyar 146 milyon 528 bin liralık bağış rakamına ulaşıldı.

TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8 başta olmak üzere yurt içi ve dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda yayınlanan kampanyanın canlı yayını sona erdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağış toplamak için yapılan ortak canlı yayına, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından çok sayıda siyasetçi, iş adamı ve sanatçının yanı sıra spor dünyasından ve bürokrasiden önde gelen isimler katıldı.

REKOR BAĞIŞ GELDİ
Kampanyada toplanan bağış miktarı saat 115 milyar 146 milyon 528 bin lira olarak gerçekleşirken, gönderilen SMS sayısı ise 9 milyon 10 bin adet oldu.
"Türkiye Tek Yürek" başlıklı yayının moderatörlüğünü Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel ve Tümer Doğru'nun ardından Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Didem Arslan Yılmaz ve Deniz Bayramoğlu devam ettirdi.

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"TEKYÜREK" yazıp 2668'e mesaj gönderin, Kızılay'a 50 TL bağışlayın
"TEKYÜREK" yazıp 1866'ya mesaj gönderin: AFAD'a 50 TL bağışlayın
#TürkiyeTekYürek kampanyasına yardımlarınız ile destek vermek için,
Çağrı Merkezi: 0 (212) 707 01 00


 İŞTE BAĞIŞ YAPAN KURUM VE KURULUŞLAR 
Türk Telekom: 2 milyar TL
Borsa İstanbul: 2 milyar TL
Cengiz Holding: 3 milyar TL
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik: 2 milyar TL
Zirve Holding, Turkuaz Medya Grubu : 700 milyon TL
İsmini vermek istemeyen bir izleyici: 50 milyon TL
Zorlu Holding: 30 milyon TL
Ahlatçı Holding: 100 milyon TL
Bilfen Okulları: 1 milyon TL​
Memur-Sen: 10 milyon TL
Hak-İş: 10 milyon TL
Filli Boya: 10 milyon 250 bin lira
Halk Bankası: 7 milyar TL
Turkcell: 3.5 milyar TL
DAP Yapı: 10 milyon TL
Muhammed Abdullah: 10 milyon TL
Vakıfbank: 12 milyar TL
Ziraat Bankası: 20 milyar TL
Kalyon Holding: 950 milyon TL
Merkez Bankası: 30 milyar TL
Ölmez Holding: 10 milyon TL
Baykar: 2 milyar TL
TMSF: 2 milyar TL
Türk-İş: 20 milyon TL
Boyner: 50 milyon TL
Türk Hava Yolları (THY): 2 milyar TL
Vitamin Gübre Tarım Anonim A.Ş.: 10 milyon TL
Ziraat Katılım Genel Müdürü: 1 milyar TL
Doğuş Holding: 500 milyon TL
Maher Holding Sigorta Grubu: 3 milyon TL
Metgün Grup: 15 milyon TL
Emre Konuk: 1 milyon TL
Çelenlioğlu Gıda: 1 milyon TL
Gülle Tekstil: 1 milyon TL
GKN Kargo 1 milyon TL
GCM Yatırım: 1 milyon TL
Altur Turizm: 8 milyon TL
Eti: 10 milyon TL
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1 maaşını bağışladı.
Erbil Aşkan: 1 milyon TL
Muhammet Fatih Pehlivan: 1 milyon TL
Kenan Kıran ve ortağı Mehmet Şerifoğlu: 1 milyon TL
Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin: 1 milyon 250 bin TL
Özdilek Holding: 20 milyon TL
Serdar Tokdemir: 1 milyon TL
Bülent Cihantimur: 1 milyon TL
Acun Ilıcalı: 5 milyon TL
İsmail Berhan: 2 milyon TL
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: 7 milyon TL
Tansu Çiler: 1 milyon TL
Mesa Holding: 13 milyon TL
Fettah Tamince: 120 milyon TL
Neşet Koçkar: 50 milyon TL
Erden Timur: 10 milyon TL
Mehmet Büyükekşi: 1 milyon TL
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü: 2 milyon TL
Tavuk Dünyası: 3 milyon TL
Edin Visca: 2 milyon TL
Sami Çebi: 5 milyon TL
Özdilek Holding: 20 milyon TL
Suat Kılıç: 1 milyon TL
S.C Kozmetik: 2 milyon TL
Kutlu Holding 50 milyon TL
Ahmet Çoban: 1 milyon TL
Huzur Plastik 2.5 milyon TL
Cihan Kamer: 300 milyon TL
Hasan Kartal: 10 milyon TL
Hasan Çatkaya: 33 milyon 500 bin TL
Yapı Kredi Bankası: 580 milyon TL​
Demirören Holding: 50 milyon TL
Socar: 3.5 milyon TL
Yeşilyurt Demir Çelik: 7 milyon TL
Toprak Turizm: 1 milyon TL
Özgür Burak Akyol: 25 milyon TL
Limak Holding: 100 milyon TL
Diyanet İşleri Başkanlığı: 310 milyon TL
Kibar Holding: 50 milyon TL
Skechers Türkiye: 5 milyon TL​
FLO Mağazacılık, 5 milyon TL 
Koton: 5 milyon TL
LC Waikiki: 200 milyon TL
Can Holding: 5 milyon TL
Serdar Adalı: 15 milyon TL
Rezan Epözdemir: 3 milyon TL
Oses Çiğköfte: 3.5 milyon TL
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi: 3 milyon 300 bin TL
Trendyol: 100 milyon TL
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü: 5 milyon TL
SDF Grup: 5 milyon TL
Ahmet Murat Türkmen: 10 milyon TL
Tahir Çelikler: 150 milyon TL
Veysel Bakgör: 20 milyon TL
Halil İbrahim Demirhan: 60 milyon TL
Vakıf Katılım: 1 milyar TL
Emlak Katılım: 1 milyar TL
Tahir Kıran: 25 milyon TL
İsmail Demir: 3 milyar 600 milyon TL
Ece Holding: 2,5 milyon TL
Emlak Konut GYO: 1 milyar TL
Torunlar Grup: 20 milyon TL
Bambi Yatak: 1 milyon TL
Edi Rama/Arnavutluk Başbakanı: 20 milyon TL
Demirkırgız Internatıonal Bankası: 1 milyon TL
Kuzu Grup: 10 milyon TL
Yozgat Sarıkaya Belediyesi: 1 milyon TL
Boğaziçi Savunma: 10 milyon TL
Alaaddin Massah: 1 milyon TL
Alagöz Holding: 30 milyon TL
Özgür Özevin: 1 milyon TL
Akmercan Holding: 30 milyon TL
Tudors Gömlek: 1 milyon TL
Astaş Holding: 10 milyon TL
PAPARA: 25 milyon TL
Birleşmiş Markalar Derneği: 7 milyon TL
Ergünler Lojistik: 5 milyon TL
ATIŞ Yapı: 10 milyon TL
Büyükkutlu Eğitim Vakfı: 5 milyon TL
Özyurtlar A.Ş.: 5 milyon TL
Tay Grup: 20 milyon TL
Çetinkaya Mağazaları: 10 milyon TL
Dilan Polat Kliniği: 3 milyon 250 bin TL
Süleyman Ekşioğlu: 5 milyon TL
Azim Grup Holding: 1 milyon TL
Muammer Topuz: 1 milyon TL
Çalık Holding: 20 milyon TL
Seyidoğlu Gıda: 1 milyon TL
Uzmar Denizcilik: 5 milyon TL
Tahir Çelik: 150 milyon TL
Türksat: 60 milyon TL
Besa İnşaat: 3 milyon TL
Akdemir Teknik Makina: 3 milyon TL
ASKON: 5 milyon TL
Özağaç Sendikası: 2 milyon 250 bin TL
NZR Grup: 1 milyon TL
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği: 3 milyon TL
Orjinal Metal: 2 milyon TL
BOTAŞ Internatıonal Company: 100 milyon TL
Nail Olpak/DEİK: 10 milyon TL
TESKOMB: 200 milyon TL
Ahmet Türkoğlu: 10 milyon TL
Hicri Ercili Deniz Nakliyat​: 1 milyon TL
SCALA Medya: 1,5 milyon TL
TORKU: 15 milyon TL
Zafer Benli/Kömür İşletmesi: 25 milyon TL
Smart Enerji: 1 milyon TL
ASELSAN: 10 milyon TL
Sancak Holding: 20 milyon TL
Akzirve Şirketler: 30 milyon TL
KAMU-SEN: 2 milyon TL
Başkent İnşaat: 11 milyon 500 bin TL
Kocaeli Erzurumlular Federasyonu: 1 milyon TL
Adalet Vakfı: 5 milyon TL
Mirzaoğlu Holding: 3 milyon TL
Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı​: 5 milyon TL
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği: 1 milyon EURO
Ortak yayında toplanan bağış miktarı '115 MİLYAR 146 MİLYON 528 BİN TL... 
Ortak yayına gelen toplam SMS sayısı 9 milyon 10 Bin...
Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oluyor. Sevilen dizi ve program yüzlerinin topladığı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanıyor.
 
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'Türkiye Tek Yürek' ortak yayında yardım kampanyası: İşte toplanan dev bağış miktarı...
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