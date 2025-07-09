Eğirdir’de Gelenek Devam Ediyor: Tarihi Pınar Pazarı Panayırı Açılıyor

Eğirdir’de Gelenek Devam Ediyor: Tarihi Pınar Pazarı Panayırı 13 Temmuz’da Başlıyor

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yıllardır büyük bir ilgiyle karşılanan Tarihi Pınar Pazarı Panayırı, bu yıl da gelenek bozulmadan kapılarını açıyor. 13 Temmuz 2025 Pazar günü başlayacak panayır, tam 14 hafta boyunca, yani 26 Ekim 2025 Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Panayır, Eğirdir merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan Pınar Pazarı Mahallesi mesire alanında kurulacak. Doğayla iç içe bir atmosferde düzenlenecek etkinlikte, bölge köylerinden gelen organik meyve ve sebzeler, ev yapımı doğal ürünler, züccaciye, el işi, tekstil ve giyim ürünleri geniş bir yelpazede sunulacak.

Lezzet severler için de panayır adeta bir şölen niteliğinde. Açık hava lokantalarında özellikle yöreye özgü tandır kebabı başta olmak üzere birçok geleneksel tat ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Panayırla birlikte Eğirdir’deki her Perşembe günü kurulan semt pazarı da düzenli şekilde devam edecek. Böylece hem yerel halk hem de ilçeye gelen ziyaretçiler, haftanın farklı günlerinde alışveriş ve sosyalleşme imkânı bulabilecek.

Her yıl binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Tarihi Pınar Pazarı Panayırı, yalnızca bir ticaret etkinliği değil; aynı zamanda bölgenin ekonomik hareketliliğine katkı sağlayan, sosyal birlikteliği güçlendiren ve kültürel mirası yaşatan önemli bir gelenek olma özelliğini sürdürüyor.

Etkinlik Takvimi:

Başlangıç: 13 Temmuz 2025, Pazar

Bitiş: 26 Ekim 2025, Pazar

Yer: Pınar Pazarı Mahallesi Mesire Alanı – Eğirdir, Isparta