Isparta Jandarmasından 1.888 Vatandaşa Trafik Bilgilendirme Semineri

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, 2025 yılı yaz trafik tedbirleri kapsamında kırsalda yaşayan vatandaşlara yönelik önemli bir bilgilendirme çalışmasına imza attı. İlçe ve köylerde traktör, motosiklet ve patpat sürücülerine yönelik düzenlenen seminerlerle, 1.888 yol kullanıcısına temel trafik güvenliği eğitimi verildi.

Jandarma Trafik Timleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Isparta genelinde toplam 66 trafik eğitim semineri gerçekleştirildi. Seminerlerde; temel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, güvenli motosiklet sürüşü, kask ve koruma gözlüğü takmanın önemi, reflektif yelek kullanımı, tarım araçlarında ROPS demiri ve üçgen reflektör gerekliliği gibi konular uygulamalı ve anlatımlı olarak aktarıldı.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında kırsalda artan tarım faaliyetleriyle birlikte, trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla bu tür bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bölgemizde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerimiz artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.