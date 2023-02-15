Deprem sonrası yeni önlem: Altın ithalatı durduruldu

6 Şubat depremlerinin ekonomiye olumsuz etkisini hafifletmek için mal mukabili (vadeli) altın ithalatının geçici bir süreliğine durdurulması için karar alındığı belirtildi. Borsada manipülasyona karşı Varlık Fonu devreye girecek.Ekonomi yönetimi, deprem sonrasında oluşan durumu değerlendirme toplantısında yeni kararlar aldı.

Cari açıkta artışın önlenmesi için altın ithalatında geçici durdurma kararı alındı.



BORSADA VARLIK FONU DEVREYE GİRECEK



Borsada manipulatif hareketlerin önlenmesi için Varlık Fonu devreye girecek.



Varlık Fonu bünyesindeki fiyat istikrarı fonuna kamu bankaları ve şirketler sermaye koyacak. Bu kaynakla manipulatif hareketler olduğunda borsada hisse alımı gerçekleştirilecek.