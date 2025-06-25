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Isparta’da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta’da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Isparta’da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 24 Haziran 2025 tarihinde il merkezinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde bir kişi daha yakalandı.

Yapılan sorgulamada, hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilen şahıs, gözaltına alındıktan sonra adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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