Merkeze bağlı mahalle muhtarları ile köy muhtarlarının hazır bulunduğu ziyarette konuşan Vali Seymenoğlu, muhtarlık görevinin geçmişinin çok uzun yıllara dayandığını belirterek, “Sizler devletin mahalle ve köylerdeki temsilcilerinizsiniz. Mahallemizde ve köyümüzdeki tüm vatandaşlara adaletli bir şekilde hizmetlerimizi götüreceğiz. Kamunun genelini ilgilendirecek şekilde sizlerden gelen talepleri el birliği ile yerine getirmeye devam edeceğiz. Sizin de bizim de varlık sebebimiz vatandaşlarımıza hizmet edebilmek, onların taleplerini yerine getirmek. Sizler ve teşkilatınız bizler için önemlisiniz, şehrimizi hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz” dedi.Ardından Vali Seymenoğlu muhtarlarla sohbet ederek görüş alış verişinde bulundu.