ISPARTA'DA ERKEKLERE ÖZEL MANİKÜR PEDİKÜR BAKIM MERKEZİ SALONU AÇILDI
TÜRKİYENİN TEK, ISPARTA’NIN İLK BAY MANİKÜR,PEDİKÜR MERKEZİ NEDA DALIRI BUGÜN GENİŞ DAVETLİ KATILIMLA YAPILDI.ORDUEVİ KARŞISINDA HİZMETE GİREN NEDA DALIRI ERKEK MANİKÜR PEDİKÜR MERKEZİ ERKEK DAVETLİLERİN ÇOK DİKKATİNİ ÇEKTİ.
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