Vali Seymenoğlu Başkanlığında Pandemi Süreci Değerlendirme Toplantısı GerçekleştirildiIsparta Valiliği’nde gerçekleşen toplantıya Vali Ömer Seymenoğlu’nun yanı sıra İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, Isparta il merkezinde bulunan kamu, üniversite hastanelerinin ve özel hastanelerin başhekimleri katıldı.Isparta genelinde salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları ile hastanelerin genel durumları değerlendirildi. Ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya il genelindeki pandemi seyri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumundan sonra toplantıya katılan tüm sağlık yetkilileri tek tek söz alarak mevcut durum ve oluşabilecek durumlarla ilgili görüş ve önerilerini ilettiler.Toplantıdaki konuşmasında il genelinde artan vaka ve hasta sayılarına dikkat çekerek ilimizde bir artış trendinin söz konusu olduğunun altını çizen Vali Seymenoğlu, il olarak şu anda çok kötü bir durumda olunmadığını ancak artışın bu hızla devam etmesi durumunda sorunlar yaşanabileceğine vurgu yaparak tüm vatandaşların belirlenen kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmalarını istedi.Vali Seymenoğlu sözlerinin sonunda pandemi başından beri büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına başhekimler aracılığıyla selamlarını ileterek teşekkür etti.