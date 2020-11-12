Müdürlüğümüz ile EYUDER Arasında Eğitimde İşbirliği Protokolü İmzalandı

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) arasında eğitim öğretim çalışmalarına yönelik gerçekleştirilecek eğitimlerin planlanması, projelerin hazırlanması, seminer, konferans, sunum ve faaliyetlerin düzenlenmesine yönelik protokol imzalandı. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer YILMAZ ve EYUDER Başkanı Adem ÇİLEK tarafından imzalanan protokolün amacı, ilimizdeki okullarda kurumlarda yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik alanlarında uzman kişilerin rehberlik etmesi ve katkı sağlaması konularında taraflar arasında iş birliği sağlanmasıdır.ISPARTA MEM