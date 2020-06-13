Uygulamalı eğitimde “Ortak Akıl” sloganıyla 2018 yılından beri eğitim veren Isparta’nın genç üniversitesi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’nin üreten üniversitesi olma hedeflerine adım adım ilerleyen ISUBÜ’ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Vali Ömer Seymenoğlu üniversite yerleşkesinde bulunan birimlerde incelemelerde bulundu.ISUBÜ’de Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler ve yardımcıları tarafından karşılanan Vali Seymenoğlu ardından Ziraat Fakültesin’e ait kiraz ve çilek tarlalarında, seralar ile hayvancılık ünitelerinde ve AR-GE laboratuvarında incelemelerde bulunarak araştırmacılardan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Seymenoğlu ayrıca Ziraat Fakültesi bünyesinde bilimsel tarım çalışmaları yapılan elma klon anaç parsellerinde, yüzey altı sulama yonca yetiştirme alanında, meyve üretim parsellerinde ve böcek müzesinde incelemelerde bulundu, yapılan başarılı çalışmalardan dolayı akademisyenleri tebrik etti.Vali Seymenoğlu ISUBÜ’de son olarak Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler, Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları ve Bölüm Başkanlarının hazır bulunduğu değerlendirme toplantına katıldı.