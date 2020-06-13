T.CİSPARTA VALİLİĞİİl Jandarma Komutanlığı12 Haziran 2020İsparta İl J.K.lığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından J.Gn.K.lığı Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı koordinesinde yürütülen “Kadın Çocuk Kısım Amirliklerinin Kurumsal Kapasitesinin Arttırılması AB Projesi” kapsamında, 02-03 Haziran 2020 tarihlerinde, Keçiborlu İlçesi Ardıçlı Köyü gül bahçelerinde çalışan mevsimlik tarım işçilerine ve Sebat Gül Ürünleri-Kınalı Süt Ürünleri Fabrikası çalışanlarına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirme faaliyeti Covid-19 tedbirlerine uyularak icra edilmiş, faaliyete katılan vatandaşlarımıza proje kapsamında hazırlanan tanıtım malzemeleri hediye edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.