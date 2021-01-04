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Vali Ömer Seymenoğlu 2021 yılının ilk mesai gününde Gönen ilçesine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi

Vali Ömer Seymenoğlu 2021 yılının ilk mesai gününde Gönen ilçesine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi
ISPARTA
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Vali Ömer Seymenoğlu 2021 yılının ilk mesai gününde Gönen ilçesine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İlçede öncelikli olarak, koronavirüs salgınıyla en ön saflarda fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarını ziyaret eden Vali Seymenoğlu, ilçedeki tüm sağlık kuruluşlarını gezerek doktorundan hemşiresine, temizlik görevlisinden güvenlik personeline kadar tüm sağlık çalışanlarına özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Beraberinde İlçe Kaymakamı Yunus Coşkun ile birlikte asayişin sağlanmasının yanında salgınla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda da gece gündüz görev yapan Jandarma personelini de ziyaret eden Vali Seymenoğlu, jandarmaya yürüttükleri çalışmalar için teşekkür ederken, pandemi denetimlerinden taviz vermemelerini istedi
İlçede son olarak hükümet konağında hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşlarını denetleyen Vali Seymenoğlu, çalışanlardan koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere eksiksiz olarak uymalarının yanı sıra MASKE+MESAFE+TEMİZLİK kurallarına da titizlikle dikkat etmelerini isteyerek çalışanlara görevlerinde kolaylıklar diledi.


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