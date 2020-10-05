GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Uzmanlar uyardı! çok hile yapılanlar arasında

Uzmanlar uyardı! çok hile yapılanlar arasında
ISPARTA
86 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Uzmanlar Uyardı Dikkat Edin! Tereyağında ‘Patates Nişastası’ Oyunu!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği en fazla taklit ve tağşiş edilen ürünler arasında yer alan tereyağının içerisine ‘patates nişastası’ eklenerek sahtecilik yapıldığına dikkat çeken uzmanlar, etiketsiz ürünlere karşı uyarıda bulunuyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Gıda İşleme Bölümü öğretim görevlisi Mehtap Er Kemal, tereyağının içeriğinin dokunarak anlaşılamayacağına dikkat çekerek, “Tereyağı 20 derece gibi ısılarda eriyorsa bitkisel yağ katkısından şüphe duyulabilir. Patates nişastası varsa çok daha çabuk eriyip yapısı dağılabilir” dedi.

Uzmanlar uyardı dikkat edin! Tereyağında ‘patates nişastası’ oyunu!

Uzmanlar uyardı dikkat edin! Tereyağında ‘patates nişastası’ oyunu!
Tarım ve Orman Bakanlığı’nca gıda sahteciliği yapan işletmelere yönelik sıkı denetimler sürdürülüyor. Çoğunluğu zeytinyağı olmak üzere çikolata, tulum peyniri, yoğurt ve tereyağı gibi ürünler; bakanlıkça açıklanan ‘hileli ürünler’ arasında yer alıyor. Taklit, tağşiş edilen ürünler arasında yer alan tereyağının içerisine ‘patates nişastası’ eklenerek sahtecilik yapıldığına dikkat çeken uzmanlar ve mandıracılar, etiketsiz ürünlere karşı uyarıda bulunuyor.

'DOKUNARAK ANLAŞILAMAZ'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Gıda İşleme Bölümü öğretim görevlisi, süt ve süt ürünleri uzmanı Mehtap Er Kemal, tereyağının en çok bitkisel yağ ve patates nişastası eklenerek tağşiş edildiğini söyledi. Tereyağının içeriğinin dokunarak anlaşılamayacağına dikkat çeken Mehtap Er Kemal, “Üniversite ya da araştırma laboratuvarlarında kullanabileceğimiz saflaştırma metotları veya kimyasal analizler yürüterek belirleyebildiğimiz yasal mevzuata uygunluk esasları var. Bunlara göre işlem yapıp uygun veya uygun olmadığına dair raporlar veriliyor. Ürünü analize götürmeden asıl olarak bileşimi bilme ihtimalleri söz konusu değil” dedi.

Uzmanlar uyardı dikkat edin! Tereyağında ‘patates nişastası’ oyunu!

‘PATATES NİŞASTASI VARSA ÇABUK ERİYİP DAĞILIR’

Doğu Karadeniz yöresinde insanların ‘yağ oranı daha fazla’ düşüncesiyle sarı tereyağı tüketmeyi tercih ettiğini kaydeden Mehtap Er Kemal, manda sütüyle yapılan beyaz tereyağının inek sütüyle yapılan tereyağına göre besin değerinin daha yüksek, A vitamini açısından daha zengin ve kremasının çok değerli olduğunu belirtti. Saf tereyağı ile katkılı tereyağının farklı sıcaklıklarda eridiğini söyleyen Mehtap Er Kemal, “Tereyağı süt yağından üretilmişse 30 derecelerde erir. 

Uzmanlar uyardı dikkat edin! Tereyağında ‘patates nişastası’ oyunu!
Eğer 20 derece gibi ısılarda eriyorsa bitkisel yağ katkısında şüphe duyulabilir. Patates püresi varsa çok daha çabuk eriyip yapısı dağılabilir. Tereyağı kütle şeklinde olduğu için satın alırken dışardan anlaşılma imkânı yok. Erirken ya da keserken anlayabilirler. Yine nişasta tadı alınıyorsa patates püresi olduğunu düşünebilirler. Yoğurma işlemini homojen şekilde yapıp dondururlarsa, iç kısımdaki patates nişastasını insanların anlama şansı olmuyor” diye konuştu.

Uzmanlar uyardı dikkat edin! Tereyağında ‘patates nişastası’ oyunu!

ÜNLÜ TEREYAĞI ÜRETİCİLERİ KONUŞTU

Doğu Karadeniz’in şifa kaynağı yaylalarında beslenen hayvanların sütüyle üretilen coğrafi tescilli Tonya tereyağı, vatandaşların en fazla talep ettiği yöresel gıda ürünleri arasında yer alıyor. Yemekten kahvaltıya neredeyse her öğünde tüketilen tereyağında katkı maddeleri eklenerek sahtecilik yapıldığını belirten mandıra çalışanı Hüseyin Çalık, “Katkısız tereyağını eritildiği zaman kaynak suyunun köpürmesi gibi köpürür. Tabanda tortu bırakmaz ve tereyağı kokusu gelir. Tereyağlarının üzerindeki etiket olması ve içinde ne olduğuna bakılıp öyle alınması lazım” şeklinde konuştu.

‘ÜZERİNDEKİ ETİKET ÖNEMLİ’

Mandıra işletmecisi Tamer Bostan, tereyağında çok fazla hile yapıldığını ve köy tereyağı adıyla satılan yağların üretim yerinin belli olmadığını kaydetti. Bostan, “İçinde patates ve margarin olduğu defalarca karşımıza çıktı. Yağda önemli olan şey, üzerindeki etiket. Bunun nereden geldiği ve ne olduğu belli. Sorun çıkarsa öncelikle bize sonra üretici firmaya kolaylıkla ulaşılabilir” ifadelerinde bulundu.

‘GERÇEK TEREYAĞI DAHA PAHALI

Gerçek tereyağının pahalı olduğu kaydeden mandıra işletmecisi Osman İsaoğlu da “Önemli olan Trabzon’da gerçekten Trabzon’un içinde buranın ineğinin sütüyle yapılan tereyağını bulup almak lazım. Hakiki tereyağı yayıkla yapılır. Trabzon yağına aşırı talep var. Gerçek tereyağını yemek için yaylaya çıkacaksınız. Az üretildiği için biz de az tedarik edebiliyor. Fiyatı da diğer tereyağlarından yüzde 30 daha pahalı” şeklinde uyardı.

‘HER ÖĞÜNDE TÜKETİYORUZ’

Kent sakini Ayşe Çolak, margarin yerine Trabzon tereyağı tüketilmesini tavsiye ederek, “İçerisine katkı maddesi ve bitkisel yağ yok. Yoğurtlu, kaymaklı ve güzel bir tereyağımız var. Köyümüzde de yapan komşularımız var. Her şeyiyle dört dörtlük, herkes evine güvenle alabilir” derken, İlyas Şimşek de bölgedeki tereyağının meşhur olduğun, benzerini başka yerde bulamadıklarından her öğünde tükettiklerini söyledi.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ehliyetlerde ve çipli kimliklerde yeni dönem başladı
Bakan Koca'dan yeni açıklama test ve vaka oranlarını açıkladı
Uzmanlar uyardı! çok hile yapılanlar arasında
PANDEMİ İLE MÜCADELE DEVAM EDERKEN YATIRIMLARDA HIZ KESMİYOR
ISPARTA M.O.U KUAFÖR HİZMETE AÇILDI İŞTE UZMAN ELLER!
ISPARTA'DA HARMANÖREN’Lİ GENÇ KAYAKÇILARIN HAYALLERİ GERÇEK OLDU
Isparta'da beyaz ve kırmızı et Türker Kasap'tan alınır!
​MEB'den liseler için yüz yüze eğitim genelgesi
Isparta TEKNOFEST Türkiye Birincilerini Ödüllendirdi
Isparta'da Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri Devam Ediyor
Haber: Bakanlıktan 81 ile son dakika genelgesi: 1 Aralık'a kadar ertelenecek
Isparta'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı İçin İlk Adım Atıldı
Dikkat! Isparta il merkezinde habersiz denetimler
2028'e kadar vergi alınmayacak! teklif Meclis'e sunuldu
Isparta Genelinde 82 KÖYDES Projesi Yürütülüyor
Son dakika haber: Toplu taşımada yeni dönem başladı
Isparta'da bu bölgede 14 gün süreyle giriş çıkışlar...
Isparta için çok önemli meteorolojik uyarı
Artık e-Devlet'ten yapılacak
Isparta'da maske kampanyası! paket maskeler burada çok ucuz!
​İslamköy Modern Kooperatif Binasına Kavuşuyor
Isparta'da gasp olayı şüphelisi yakalandı
TEKNOFEST 2020'de Isparta Rüzgarı Esti...
Günün haberleri: 500 milyarlık dev paket! Milyonları ilgilendiriyor
Karada balık Gözde Balık'tan alınır
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA PERDE , ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da maske kampanyası! paket maskeler burada çok ucuz!Isparta'da maske kampanyası! paket maskeler burada çok ucuz!29 Eylül 2020
Son dakika haber: Toplu taşımada yeni dönem başladıSon dakika haber: Toplu taşımada yeni dönem başladı30 Eylül 2020
Isparta için çok önemli meteorolojik uyarıIsparta için çok önemli meteorolojik uyarı29 Eylül 2020
Artık e-Devlet'ten yapılacakArtık e-Devlet'ten yapılacak29 Eylül 2020
Isparta'da bu bölgede 14 gün süreyle giriş çıkışlar...Isparta'da bu bölgede 14 gün süreyle giriş çıkışlar...29 Eylül 2020
Isparta'da ucuz maskeler via'da Isparta'da ucuz maskeler via'da 29 Eylül 2020
2028'e kadar vergi alınmayacak! teklif Meclis'e sunuldu2028'e kadar vergi alınmayacak! teklif Meclis'e sunuldu01 Ekim 2020
Isparta Merkez Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısı YapıldıIsparta Merkez Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısı Yapıldı29 Eylül 2020
Bakan Kurum açıkladı Salda Gölü'nde yüzme yasağıBakan Kurum açıkladı Salda Gölü'nde yüzme yasağı01 Ekim 2020
Isparta Genelinde 82 KÖYDES Projesi YürütülüyorIsparta Genelinde 82 KÖYDES Projesi Yürütülüyor30 Eylül 2020
Isparta'da Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanları AlınıyorIsparta'da Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanları Alınıyor30 Eylül 2020
Isparta'da don önleyici pervaneler...Isparta'da don önleyici pervaneler...30 Eylül 2020
Isparta'da ULV dezenfekte cihazı uygun fiyatlarda via'daIsparta'da ULV dezenfekte cihazı uygun fiyatlarda via'da30 Eylül 2020
Dikkat! Isparta il merkezinde habersiz denetimlerDikkat! Isparta il merkezinde habersiz denetimler01 Ekim 2020
BAŞKAN VELİ GÖK ÇALIŞAN ve EMEKLİ OLMUŞ KAHRAMAN İTFAİYECİLERİ ONURLANDIRDIBAŞKAN VELİ GÖK ÇALIŞAN ve EMEKLİ OLMUŞ KAHRAMAN İTFAİYECİLERİ ONURLANDIRDI30 Eylül 2020
Haber: Bakanlıktan 81 ile son dakika genelgesi: 1 Aralık'a kadar ertelenecekHaber: Bakanlıktan 81 ile son dakika genelgesi: 1 Aralık'a kadar ertelenecek02 Ekim 2020
Bilinçli Enerji Tüketimi Teknik Destek Programı TamamlandıBilinçli Enerji Tüketimi Teknik Destek Programı Tamamlandı01 Ekim 2020
CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, Azerbaycan'a destek açıklamasında bulundu CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, Azerbaycan'a destek açıklamasında bulundu 01 Ekim 2020
2020 Sezonu “Isparta Gülyağı” Coğrafi İşaret Denetimi Tamamlanan Üyelere Belgeleri Verildi2020 Sezonu “Isparta Gülyağı” Coğrafi İşaret Denetimi Tamamlanan Üyelere Belgeleri Verildi01 Ekim 2020
Isparta'da beyaz ve kırmızı et Türker Kasap'tan alınır!Isparta'da beyaz ve kırmızı et Türker Kasap'tan alınır!02 Ekim 2020