Bakan Koca, Türkiye'deki test-vaka oranını ve sürü bağışıklığının en yüksek olduğu ili açıkladı
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya "Turkuaz tablonun merkezine girdim" adlı köşe yazısında, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinin nasıl yürütüldüğüne tanıklık etti. Sarıkaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 10 olduğunu söylediğini aktardı.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmenin detaylarını köşesine taşıdı.
Türkiye'nin gelişmiş bir dijital sağlık yapısına sahip olduğunu vurgulayan Sarıkaya, Bakan Koca'nın telefonuna gelen anlık verilerin teknik detaylarını anlattı.
Filyasyon ekiplerinin durumu, DSÖ ile veri paylaşımı, il il vaka sayısını gibi detayları bizzat gördüğünü belirten Sarıkaya, verilerin nasıl sisteme girildiğini ve erişimin kolaylığını bir örnekle anlattı: "Koca, cep telefonundan girip bazı illerin ilçelerine kadar ulaştı ve oradaki salgın durumuna yönelik her veriyi anında görme olanağına sahip. Bu aşamada kitle bağışıklığının en yüksek nerede oluştuğunu soruyorum, ekrandan bakıp, 'Adıyaman' yanıtını veriyor."
BALIKESİR VE ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
Yazıya göre; bir anda 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaların nedeni de ekranın alarm vermesindenmiş. Bakan Koca, bu konuda şu ilginç veriyi paylaştı: "Biliyor musunuz; Balıkesir’de 65 yaş üstü yaşayan sayısı oldukça fazla. Ama vaka sayısı ve ölüm oldukça düşük. Sistem bize bunu verince bir heyet yollayıp nedenini araştırdık. Gördük ki 65 yaş üstü fazla ama hepsi de yüksek derecede eğitimli kişiler. Kendilerini çok iyi koruyor, kuralları hiç eksik etmiyor."
Bir de Şanlıurfa'dan örnek verdi; aile nüfusu sayısı çok olduğu için bu kentte pozitif çıkanların hepsini il merkezi veya yakın kentlerdeki hastanelerde karantina altına alma yoluna gidilmiş, bu şekilde baskılanmış.
Bunları anlattıktan sonra, "Risk haritalama yöntemi ile nerede riskin hangi gerekçeyle bulunduğunu ekrandan anında görüyoruz" dedi.
BAYBURT DETAYI
Sarıkaya, Bakan Koca'ya "Türkiye genelindeki vaka sayısının illere oranını" sordu. Ancak Koca rakam vermedi ama gösterdiği tablo incelendiğinde, Bayburt en yükseklerinden biri çıkıyor. Bu oran Ankara'da bir ara %40, İstanbul'da %60'a kadar çıkmış. Bugün ise bu oran İstanbul'da %20, Ankara'da %25...
TÜRKİYE'DE TEST-VAKA ORANI ŞU AN YÜZDE 10
Sarıkaya, yazısını şöyle devam ettiriyor: "Bu aşamada gazeteci yanım ağır bastı, şu soruyu yöneltmemi tetikledi: 'Türkiye genelindeki testlerden pozitif çıkma oranı nedir?.' Yanıtı anında ekrana girip verdi: "Nisan ayında testlerden pozitif çıkma oranı %20 idi; yani 5 kişiye test yapılmışsa biri pozitif çıkıyordu, bu oran şimdi %10'a düştü. Ama illere göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin Ankara'da geçen hafta vaka sayısı Türkiye genelinin %24'ünü aştı, bu hafta ise %12 seviyesine düştü. İstanbul'daki oranı ise Türkiye'deki vaka sayısının %15'i seviyesinde."