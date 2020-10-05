Bakan Koca, Türkiye'deki test-vaka oranını ve sürü bağışıklığının en yüksek olduğu ili açıkladı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya "Turkuaz tablonun merkezine girdim" adlı köşe yazısında, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinin nasıl yürütüldüğüne tanıklık etti. Sarıkaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 10 olduğunu söylediğini aktardı.

BALIKESİR VE ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

BAYBURT DETAYI

TÜRKİYE'DE TEST-VAKA ORANI ŞU AN YÜZDE 10

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmenin detaylarını köşesine taşıdı.Türkiye'nin gelişmiş bir dijital sağlık yapısına sahip olduğunu vurgulayan Sarıkaya, Bakan Koca'nın telefonuna gelen anlık verilerin teknik detaylarını anlattı.Filyasyon ekiplerinin durumu, DSÖ ile veri paylaşımı, il il vaka sayısını gibi detayları bizzat gördüğünü belirten Sarıkaya, verilerin nasıl sisteme girildiğini ve erişimin kolaylığını bir örnekle anlattı:Yazıya göre; bir anda 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaların nedeni de ekranın alarm vermesindenmiş. Bakan Koca, bu konuda şu ilginç veriyi paylaştı:Bir de Şanlıurfa'dan örnek verdi; aile nüfusu sayısı çok olduğu için bu kentte pozitif çıkanların hepsini il merkezi veya yakın kentlerdeki hastanelerde karantina altına alma yoluna gidilmiş, bu şekilde baskılanmış.Bunları anlattıktan sonra,dedi.Sarıkaya, Bakan Koca'yasordu. Ancak Koca rakam vermedi ama gösterdiği tablo incelendiğinde, Bayburt en yükseklerinden biri çıkıyor. Bu oran Ankara'da bir ara %40, İstanbul'da %60'a kadar çıkmış. Bugün ise bu oran İstanbul'da %20, Ankara'da %25...Sarıkaya, yazısını şöyle devam ettiriyor: