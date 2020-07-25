Binlerce Ispartalı vatandaş günlerdir bu açılışı bekliyordu. Uygun AVM sabah saat 10:00 itibariyle Isparta halkının hizmetine açıldı.
Mağaza açılışına özel indirim yapılınca, Uygun AVM reyonları adeta Ispartalı vatandaşların hücumuna uğradı.
Acele edin! indirimlerden faydalanın! Gece saat 23:00'a kadar açık.
EVİNİZ ,İŞYERİNİZ İÇİN HERŞEY BURADA
Devasa alışveriş merkezi Uygun AVM'de eviniz ve işyerinize ne lazımsa bulabilecek ve ihtiyaç duyduğunuz birçok ürüne en ekonomik fiyatlarla sahip olabileceksiniz.
Uygun AVM Adres: Bahçelievler mahallesi Alaylı apartmanı 102 cadde No:7 (Özkanlar kavşağı ilerisi) ISPARTA