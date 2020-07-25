UYGUN AVM BUGÜN HİZMETE AÇILDI

EVİNİZ ,İŞYERİNİZ İÇİN HERŞEY BURADA

Uygun AVM Adres:











































Binlerce Ispartalı vatandaş günlerdir bu açılışı bekliyordu. Uygun AVM sabah saat 10:00 itibariyle Isparta halkının hizmetine açıldı.Mağaza açılışına özel indirim yapılınca, Uygun AVM reyonları adeta Ispartalı vatandaşların hücumuna uğradı.Acele edin! indirimlerden faydalanın! Gece saat 23:00'a kadar açık.Devasa alışveriş merkezi Uygun AVM'de eviniz ve işyerinize ne lazımsa bulabilecek ve ihtiyaç duyduğunuz birçok ürüne en ekonomik fiyatlarla sahip olabileceksiniz.Bahçelievler mahallesi Alaylı apartmanı 102 cadde No:7 (ISPARTA